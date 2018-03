Space X : Galaxy War, oynanış tarzıyla bir döneme damgasını vuran DOS oyunu Raptor: Call of the Shadows’u hatırlatan süper eğlenceli shoot ‘em up oyunu. Çizgi film stili görsellerine rağmen hızlı tempolu oynanışıyla kendisine çeken arcade oyunda düşman topraklarına dalıyor, karşınıza çıkan herkesi havaya uçuruyor, müttefiklerinizi kurtarmak için mücadele ediyorsunuz.

Efektlerle süslenmiş capcanlı grafikleri ve atmosferiyle kendisine bağlayan Space X : Galaxy War, uzay savaş oyunları arasında en iyisi. Hele ki Raptor oyununu unutamıyorsanız ekrana kilitleneceğinizin garantisini verebilirim. Oyunda Swalllow, Linnet ve Lark adı verilmiş üç farklı (sadece görünümleri değil, silah ve zırhları da farklı) uzay gemisini yönetiyorsunuz. Silahlar, füzeler, lazerler, mega bombalarla güçlendirdiğiniz uzay gemilerinizle zorlu görevlere katılıyorsunuz. Dilerseniz görev odaklı ilerliyor, dilerseniz boss’larla kapışıyor, dilerseniz de haftalık düzenlenen turnuvalarda (PvP) diğer oyunculara karşı savaşıyorsunuz.