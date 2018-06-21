PlayStack tarafından geliştirilen ve Android oyun severlere ücretsiz olarak sunulan Stardust Battle, ücretsiz bir aksiyon oyunudur.

Renkli grafikleri ve zengin içeriği ile oyuncuların dikkatini çeken mobil aksiyon oyunu, bünyesinde birbirinden farklı karakterler bulunduruyor. 3v3 maçlar yapacağımız oyunda, fantastik karakterler yer alacak. Harika kahramanların yer aldığı yapımda, bizleri benzersiz oyun modları bekliyor olacak.

Gerçek zamanlı mücadeleler yapacağımız oyunda, karşımıza çıkan düşmanları etkisiz hale getirmeye çalışacak ve diğer yandan da seviye atlayacağız. 1v1, 2v2 ve 3v3 maçlar yapacağımız oyunda, görsel efektler eşliğinde alışılmışın dışında mücadelelere imza atacak ve savaşı birinci bitirmeye çalışacağız.

Oyun içerisinde çeşitli liglerde yer alacak. Bu liglerde inanılmaz uzay yaratıkları ile karşı karşıya gelecek ve onları etkisiz hale getirmek için her yolu deneyeceğiz. Ses efektleri ile desteklenen mobil aksiyon oyunu, eğlenceyi ve rekabeti iç içe oyunculara sunuyor.