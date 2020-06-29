Stickfight: Legends of Survival'ın yapımcısı olan Skygo tarafından geliştirilen ve yayınlanan Stickfight Infinity oynaması ücretsiz olarak geniş kitlelere ulaşmaya devam ediyor.

Aksiyon oyunları arasına katılan Stickfight Infinity’de alışılmışın dışında bir yapı oyunculara sunulurken yapımın ücretsiz olarak yayınlanması da oyuncuların yüzünü güldüren detaylar arasında yer alıyor.

Sonsuz seviye kampanyasının yer aldığı yapım da oyuncular yönlendirdiği çöp adam ile karşılarına çıkan düşmanları yok etmeye çalışacaklar. Tempolu ve hızlı bir oynanışa ev sahipliği yapan oyun da oyuncular 18 farkı silah eşliğinde düşmanları etkisiz hale getirebilecekler.

110 zorlu seviyenin de yer aldığı yapım fizik tabanlı bir aksiyon oyunu olarak nitelendirilirken yapım 10 milyondan fazla oyuncuya ulaşmayı başardı.

Oyuncu incelemelerinde 4.0 alan yapım beklentileri de karşılamayı başardı.