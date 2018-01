Still Alive Survival PvP, hayatta kalmayı başaranın kazandığı aksiyon oyunu. Yay, şok tabancası, alev makinesi, drone ve daha pek çok etkili silahla donatılan karakterlerin karşılıklı savaşması üzerine kurulu hızlı tempolu bu oyunu kesinlikle oynamalısınız.

Kendini belli etmeden hedefinin işini bitiren bir suikastçı mı, akıllı savaş taktisyeni mi yoksa her şeyi ateş verip yakmayı seven bir deliyi mi oynamak istersiniz? Kahramanınızı seçin ve birebir savaşlara katılın. Dünyanın dört bir yanından oyuncularla savaşa girmeden karakterinizi tanıyorsunuz. Her karakterin özel bir silahı ve zırhı bulunmakla birlikte seviye atlıyorlar. Karakter seçim ekranında bunları detaylıca görebiliyorsunuz. Her şeyi ayarladıktan sonra karşınıza üç seçenek çıkıyor: Hızlı Maç, Özel Oyun ve Eğitim. Oyuna geçtiğinizde oldukça büyük bir haritanın tüm noktalarına dağılmış düşmanlar sizi bekliyor. Düşmanları tepenizdeki radardan tespit edebiliyorsunuz. Süre sınırlı savaşlarda hayatta kalmayı başaran oyuncu zaferi tadıyor.

Üçüncü şahıs kamera açısından görüş sunan oyunun kontrol sistemi biraz karışık. Silah, zırh, sağlık, güçlendirici vs. her şey için ayrı simge koyulmuş. Tavsiyem; direk oyuna geçmeden training bölümünde deneyim kazanın.