Enshrouded Sistem Gereksinimleri Neler? Kaç GB?
Enshrouded sistem gereksinimleri neler? Hayatta kalma ve aksiyon RPG türlerindeki popüler oyun Enshrouded kaç GB kullanılabilir alana ihtiyaç duyuyor?
Enshrouded sistem gereksinimleri, sorunsuz oyun deneyimi için önemlidir çünkü bilgisayarın donanımı, oyunun gereksinimlerini karşılamıyorsa kasma ve donma problemleri meydana gelir. Bu da oyun deneyiminin doğrudan olumsuz yönde etkilenmesine yol açar.
Bu rehberde Keen Games tarafından geliştirilen popüler oyunun minimum ve önerilen gereksinimleri dahil olmak üzere merak edilen bazı soruları yanıtlayacağız. Rehberimize göz atabilir ve Enshrouded'ı PC kaldırır mı sorusunun yanıtını öğrenebilirsiniz.
Enshrouded Minimum Sistem Gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows 10
- İşlemci: Intel Core i5-6400 (2.7 GHz 4 Çekirdek) / AMD Ryzen 5 1500X (3.5 GHz 4 Çekirdek) veya eşdeğer bir işlemci
- RAM: 16 GB
- VRAM: 6 GB
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1060 / AMD Radeon RX 580 / Intel ARC A380
Oyunun düşük ayarlarda oynanabilmesi için en az Intel Core i5-6400, AMD Ryzen 5 1500X veya eşdeğer bir işlemci gerekiyor. Ekran kartı tarafında ise en az NVIDIA GeForce GTX 1060, AMD Radeon RX 580 ya da Intel ARC A380'e ihtiyaç duyuluyor.
Enshrouded Önerilen Sistem Gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows 10
- İşlemci: Intel i7-8700 (3.7 GHz 6 Core) / AMD Ryzen 7 2700X (3.7 GHz 8 Core) or equivalent
- RAM: 16 GB
- VRAM: 6 GB
- Ekran Kartı: NVIDIA RTX 2070 Super / AMD Radeon RX 6700 XT / Intel ARC A770
Enshrouded Kaç GB?
Enshrouded en az 60 GB kullanılabilir alana ihtiyaç duyuyor. Depolama alanında yeterli miktarda boş alan yoksa program kaldırma aracı kullanabilirsiniz. Bu araçlar ile artık oynamadığınız ve kullanmadığınız programları pratik şekilde kaldırabilirsiniz.
Enshrouded Fiyatı Ne Kadar?
Enshrouded'ın erken erişim sürümü için Steam'de 14,99 dolar fiyat etiketi belirlendi. 3 Haziran tarihinde sona erecek kampanya kapsamında oyunun fiyatı %20 indirim ile 11,99 dolara düştü.
Enshrouded Çıkış Tarihi
Hayatta kalma ve aksiyon RPG türlerindeki Enshrouded 2024 yılının sonunda PC, PlayStation 5 ve Xbox Series X/S platformlarına çıkması bekleniyor. Oyunun erken erişim sürümü PC için 24 Ocak 2024 tarihinde yayınlanmıştı.
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Bu rehberde Enshrouded kaç GB kullanılabilir alana ihtiyaç duyuyor sorusu dahil olmak üzere merak edilen bazı soruları cevapladık. Söz konusu oyun ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.
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