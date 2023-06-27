60 Seconds Türkçe Yama Nasıl Yapılır?

Fallout oyunlarını sever misiniz? Peki ya nükleer kıyamet sonrası hayatta kalma oyunlarını? Kabul etmek lazım ki bu tarz pek fazla oyun yok. 60 Seconds ise tam olarak böyle bir oyun. 60 saniye içerisinde önemli kararlar alarak nükleer felaket öncesi hayatta kalmaya çalıştığımız bu oyun Fallout hayranlarının ilgisini çekecektir.

Eğer siz de 60 Seconds oynamak istiyor ama İngilizcenize güvenmiyorsanız doğru yerdesiniz. 60 Seconds Türkçe yama yükleyerek oyunun tüm detaylarını rahatlıkla anlayabilirsiniz. 60 Seconds Türkçe yama yüklemek son derece basittir. Aşağıdaki adımları takip ederek rahatlıkla bu işlemi gerçekleştirebilirsiniz.

60 Seconds Türkçe Yama Nasıl Yüklenir?

Öncelikle 60 Seconds Türkçe yama dil dosyasını indirin.

Ardından indirdiğiniz dosyayı Winrar ile açın.

ile açın. Akabinde açtığınız dosyanın içindeki 60seconds+doloresdlc-v1.4 isimli uygulamayı çalıştırın.

isimli uygulamayı çalıştırın. İleri seçeneğine tıklayın.

seçeneğine tıklayın. Kurulum ekranı geldiğinde oyununuzun kurulu olduğu dizini seçin ve kabul edin.

seçin ve kabul edin. İşlem bu kadar basit. 60 Seconds Türkçe yama bilgisayarınıza kısa bir süre içerisinde yüklenmiş olacak.

60 Seconds Hakkında

Robot Gentleman tarafından geliştirilen ve yayınlanan 60 Seconds özünde bir hayatta kalma oyunudur. 2015 yılında piyasaya çıkan bu yapımın oldukça ilginç bir mizahı ve görsel anlatım tarzı bulunmaktadır. Nükleer kıyamet sonrası bir dünyayı konu alan bu oyunda gerçek zamanlı olarak 60 saniyede her şey gerçekleşiyor.

Bir aile babasını canlandırdığımız bu oyunda amacımız nükleer felaket sırasında, 60 saniye içerisinde yiyecek, su, ilaç ve diğer hayatta kalma malzemelerini toplamanız gerekmektedir. Daha sonrasında sığınakta hayatta kalmak için mücadele ettiğiniz bu oyunda zor kararlar almak durumunda kalıyorsunuz.

Tam bir nükleer felaket sonrası hayatta kalma oyunu olan 60 Seconds pek çok kişinin ilgisini çekebilecek bir oyun. Eğer bu tarz karar hayatta kalma odaklı ve kritik karar vermeli oyunlardan hoşlanıyorsanız muhakkak bu oyuna göz atmalısınız.

Oyunda pek çok eşya olduğu için İngilizcesi yeterince iyi olmayan oyuncular zorlanabiliyor. 60 Seconds Türkçe yama böyle durumlarda imdadımıza yetişiyor. Oyundaki her detayı en iyi şekilde anlayabilmek için oyuncular için 60 Seconds Türkçe yama son derece hayat kurtarıcı oluyor.

Grafiksel anlamda daha çok çizgi film tadında olan bu oyunda yoğun bir kara mizah kullanımı da vardır. Gerçekçi grafikler kullanmak yerine son derece muzip ve çizgi film tadında bir görselliğe sahip olduğu için de oldukça akılda kalıcıdır.

60 Seconds Türkçe yama ile alakalı paylaşacaklarımız bu kadardı. Umuyoruz ki sizler için faydalı olmuştur. Bu tarz oyunları seviyor musunuz? 60 Seconds Türkçe yamayı nasıl buldunuz? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Bunun gibi içeriklere, güncel oyun ve teknoloji haberlerine anında ulaşmak için Tamindir’i takipte kalmayı unutmayın.