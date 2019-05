Fantastik gizli nesne sahnelerinin yer aldığı ve esrarengiz olayların boy gösterdiği Surface: Return to Another World, Android ve İOS sürümleri ile iki farklı platformda oyun tutkunlarının hizmetine sunulan sıra dışı bir oyun olarak öne çıkıyor.

Etkileyici grafik tasarımı ve kaliteli ses efektleri ile dikkat çeken bu oyunda amaç, macera dolu bir serüvene atılarak esrarengiz olayları aydınlatmak ve sır dolu olayları çözerek görevleri tamamlamaktır. Kötü güçler tarafından yapılan büyüleri ortadan kaldırarak şehri yok olmaktan kurtarmalısınız. Bunun için çeşitli bulmaca ve strateji oyunları oynamalı ve ihtiyacınız olan ipuçlarını toplamalısınız.

Oyunda birçok farklı bölüm ve sayısız gizli nesne yer almaktadır. Ayrıca kayıp objeleri bulup büyüleri etkisiz hale getirmek için kullanabileceğiniz onlarca ipucu bulunmaktadır. Bulmacaları çözerek ipuçlarına ulaşabilir ve görevleri tamamlayabilirsiniz.

Mobil oyunlar arasında macera kategorisinde kendisine yer bulan ve binlerce oyun severin vazgeçilmezi olan Surface: Return to Another World, her geçen gün daha fazla oyuncunun ilgisini çekmeyi başaran eğlenceli bir oyun olarak dikkat çekiyor.