Sweatcoin uygulaması Android işletim sistemine sahip cihazlarınızda kullanabileceğiniz yararlı bir sağlık uygulamasıdır.

Sweatcoin sizin fitness eğitimi sağlıklı beslenme ve çok daha fazlası için harcadığınız adımların karşılığı olarak size dijital para/ jeton ödeyen adım sayıcı veya aktivite izleme uygulamalarının farklı bir versiyonudur. Tek amacı sağlıklı bireyler olarak hayata devam etmemiz olan Sweatcoin uygulaması size istediğiniz hayatı sunuyor.

Bu uygulamada adımlarınız "sweatcoin" adı verilen yeni bir dijital para birimine dönüştürür. Buradan kazandığınız paraları ister harcayın, ister bir hayır kurumuna bağışlayın isterseniz de aileniz ve dostlarınız ile paylaşın. Paylaştıkça çoğalan şeyleren biri de mutluluk ve huzurdur. Bu huzura kavuşmak için de en önemli adım sağlıktır.

Adımlarınızı saymak için pil kullanmadan arka planda çalışabiliyor. Aynı zamanda sosyalleşmek için de kullanabileceğiniz bu uygulamada arkadaşınız ile adım sayılarınızı karşılaştırabilirsiniz. Hatta aileniz ile bir grup oluşturup ortak hedef için yarışabilirsiniz.

Son olarak da verileriniz sadece size aittir ve üçüncü bir kişi ile kesinlikle paylaşılmamaktadır. Sizler de adımlarınızın böyle güzel bir şekilde ödüllendirildiğini görmek istiyorsanız uygulamayı ücretsiz olarak indirebilirsiniz.