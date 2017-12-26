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Emekliği Aylığı Kesintileri e-Devlet ile Nasıl Sorgulanır?

Murat UZUN
Murat UZUN nasıl yapılır
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Emekli aylığınız olması gerekenden daha az görünüyorsa sağlık harcamalarından ötürü kesinti yapılmış demektir. Emekli aylığınızdan yapılan kesintileri nasıl öğrenebileceğiniz konusunda açıklayıcı bir rehber hazırladık.

Emekli Aylığından Neden Kesinti Yapılır?

Emeklilerde tıpkı çalışanlar gibi sağlık güvencesine sahiptir. Sağlık hizmeti almak istediklerinde kimlikleriyle hastanelere giriş kaydı yapmaları yeterlidir. Emeklilerin sağlık harcamaları her ne kadar devlet tarafından karşılansa da ilaç ve muafiyet katılım payı adı altında kesintiler yapılmakta. E-Devlet kapısı aracılığıyla emekli aylığından yapılan katılım payı kesintilerini detaylıca görüntülemek mümkün.

Emekli Aylığından Ne Kadar Kesinti Yapıldığını Nasıl Öğrenebilirim?

Öncelikle e-devlet kapısına giriş yapıyoruz.

e-Devlet Yeni Bir Hizmet

Ardından hizmet arama kısmına "kesinti" anahtar kelimesini yazalım ve işaretli servise gidelim.

Ve son aya dair kesinti bilgileri karşımızda!

Yeni Sorgulama ikonuna tıklayarak geçmiş aylardaki kesinti bilgilerini de öğrenmemiz mümkün.

Not: Ay içindeki sağlık giderleri takip eden ay içinde kesilebilir.

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ETİKETLER : e-devlet

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