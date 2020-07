Ders tekrarı yapmak, yeni bilgiler öğrenmek ve öğrendiklerini unutmamak için “Tabii” her an her yerde seninle! Hemen indir ve yaz tatili boyunca hem eğlen hem daha fazla öğren.

Tabii; 5, 6, 7 ve 8. sınıf öğrencilerinin derslerini istedikleri an istedikleri yerde tekrar edebilmeleri için hazırlanmış günlük testlerden oluşan eğlenceli bir uygulamadır. Tabii ile derslerini tekrar ederken kendinle yarışır, daha çok öğrenirsin. Tabii’de kâğıda, kaleme ihtiyacın olmaz. Soruları ekrandan okuyup, 60 saniye içinde doğru cevabı verip, puan alarak diğer soruya geçebilirsin.

Tabii’de her gün Türkçe, matematik, sosyal bilgiler ve fen bilimleri derslerinden onar soru olmak üzere toplam 40 soruyla karşılaşırsın. Testler her gün sana özel hazırlanır. Soruları çözerken yardıma ihtiyaç duyduğun anda “Yarı Yarıya”, “Bir Hak Daha Ver” ve “Süre Uzat” jokerlerini kullanabilirsin.