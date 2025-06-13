FIFA Kulüpler Dünya Kupası nereden izlenir? Kuşkusuz bu soru son zamanalrda pek çok futbolseverin aklını meşgul ediyor. 15 Haziran 2025'te başlayacak olan bu prestijli turnuva, yenilenmiş formatı ve 32 takımın katılımıyla futbol tarihine geçmeye hazırlanıyor. İşte FIFA Kulüpler Dünya Kupası nereden izlenir sorusunun cevabı!

FIFA Kulüpler Dünya Kupası Nereden İzlenir?

TRT 1 : Ana kanal olarak önemli maçları yayınlayacak

: Ana kanal olarak önemli maçları yayınlayacak TRT Spor : Tüm maçların canlı yayını bu kanalda olacak

: Tüm maçların canlı yayını bu kanalda olacak tabii : TRT'nin dijital platformu üzerinden online izleme imkanı

: TRT'nin dijital platformu üzerinden online izleme imkanı DAZN: Uluslararası yayın hakkına sahip platform (63 maç canlı)

2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nı izlemek için birkaç farklı seçeneğiniz bulunuyor. Türkiye'de yayın hakları ise TRT 1, TRT Spor ve TRT'nin dijital yayın platformu tabii'de. Dünyanın en iyi takımlarının 1 milyar dolarlık ödül havuzu için mücadele edeceği turnuvada önemli maçlar TRT 1'de yayınlanacak.

Tüm maçlar ise TRT spor ekranlarında olacak. Dileyen kişiler ise tabii'den dijital olarak takip edebilecek. 15 Haziran - 13 Temmuz 2025 tarihleri arasında gerçekleşecek turnuvanın tüm maçları TRT kanallarında ücretsiz olarak yayınlanacak. Yani ekstra bir ödeme yapmanıza gerek olmayacak.

2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası Ne Zaman Başlıyor?

Başlangıç : 14 Haziran 2025 Cumartesi

: 14 Haziran 2025 Cumartesi Bitiş : 13 Temmuz 2025 Pazar

: 13 Temmuz 2025 Pazar Süre : 4 hafta (30 gün)

: 4 hafta (30 gün) Toplam Maç Sayısı: 63

Açılış maçı 14 Haziran Cumartesi günü Inter Miami'nin ev sahipliğinde Al Ahly'ye karşı Hard Rock Stadyumu'nda oynanacak. Bu tarihi bir karşılaşma, yenilenmiş formatın ilk maçı olma özelliği taşıyor. Final maçı ise 13 Temmuz Pazar günü New Jersey'deki MetLife Stadyumu'nda gerçekleşecek. FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nın detaylı programı şu şekilde:

Grup Aşaması: 14 Haziran - 26 Haziran 2025

8 grup, her grupta 4 takım

Toplam 48 grup maçı

Her takım 3 maç oynayacak

Son 16 Turu: 28 Haziran - 1 Temmuz 2025

16 takımın katılımıyla 8 maç

Tek maç eleme sistemi

Çeyrek Final: 4-5 Temmuz 2025

8 takımın mücadelesi

4 heyecanlı karşılaşma

Yarı Final: 8-9 Temmuz 2025

Final için son 4 takım

2 kritik maç

Final: 13 Temmuz 2025

MetLife Stadyumu'nda büyük final

Şampiyonun belirleneceği maç

2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'n Katılan Takımlar ve Konfederasyonlar

UEFA (Avrupa) - 12 Takım

Real Madrid (İspanya) - 2022 ve 2024 Şampiyonlar Ligi şampiyonu

(İspanya) - 2022 ve 2024 Şampiyonlar Ligi şampiyonu Manchester City (İngiltere) - 2023 Şampiyonlar Ligi şampiyonu

(İngiltere) - 2023 Şampiyonlar Ligi şampiyonu Chelsea (İngiltere) - 2021 Şampiyonlar Ligi şampiyonu

(İngiltere) - 2021 Şampiyonlar Ligi şampiyonu Bayern Münih (Almanya) - Yüksek performans sıralaması

(Almanya) - Yüksek performans sıralaması Paris Saint-Germain (Fransa) - Yüksek performans sıralaması

(Fransa) - Yüksek performans sıralaması Inter Milan (İtalya) - Yüksek performans sıralaması

(İtalya) - Yüksek performans sıralaması Juventus (İtalya) - Yüksek performans sıralaması

(İtalya) - Yüksek performans sıralaması Atletico Madrid (İspanya) - Yüksek performans sıralaması

(İspanya) - Yüksek performans sıralaması Borussia Dortmund (Almanya) - 2024 Şampiyonlar Ligi finalisti

(Almanya) - 2024 Şampiyonlar Ligi finalisti Benfica (Portekiz) - Yüksek performans sıralaması

(Portekiz) - Yüksek performans sıralaması Porto (Portekiz) - Yüksek performans sıralaması

(Portekiz) - Yüksek performans sıralaması Red Bull Salzburg (Avusturya) - Yüksek performans sıralaması

CONMEBOL (Güney Amerika) - 6 Takım

Flamengo (Brezilya) - 2022 Libertadores şampiyonu

(Brezilya) - 2022 Libertadores şampiyonu Palmeiras (Brezilya) - 2021 Libertadores şampiyonu

(Brezilya) - 2021 Libertadores şampiyonu Fluminense (Brezilya) - 2023 Libertadores şampiyonu

(Brezilya) - 2023 Libertadores şampiyonu Botafogo (Brezilya) - 2024 Libertadores şampiyonu

(Brezilya) - 2024 Libertadores şampiyonu River Plate (Arjantin) - Yüksek performans sıralaması

(Arjantin) - Yüksek performans sıralaması Boca Juniors (Arjantin) - Yüksek performans sıralaması

CONCACAF (Kuzey ve Orta Amerika) - 5 Takım

Inter Miami (ABD) - Ev sahibi ülke temsilcisi

(ABD) - Ev sahibi ülke temsilcisi Seattle Sounders (ABD) - 2022 CONCACAF Şampiyonlar Ligi şampiyonu

(ABD) - 2022 CONCACAF Şampiyonlar Ligi şampiyonu LAFC (ABD) - 2023 CONCACAF Şampiyonlar Ligi şampiyonu

(ABD) - 2023 CONCACAF Şampiyonlar Ligi şampiyonu Monterrey (Meksika) - 2021 CONCACAF Şampiyonlar Ligi şampiyonu

(Meksika) - 2021 CONCACAF Şampiyonlar Ligi şampiyonu Pachuca (Meksika) - 2024 CONCACAF Şampiyonlar Ligi şampiyonu

AFC (Asya) - 4 Takım

Al Hilal (Suudi Arabistan) - 2021 ve 2024 AFC Şampiyonlar Ligi şampiyonu

(Suudi Arabistan) - 2021 ve 2024 AFC Şampiyonlar Ligi şampiyonu Urawa Red Diamonds (Japonya) - 2022 AFC Şampiyonlar Ligi şampiyonu

(Japonya) - 2022 AFC Şampiyonlar Ligi şampiyonu Al Ain (BAE) - 2024 AFC Şampiyonlar Ligi finalisti

(BAE) - 2024 AFC Şampiyonlar Ligi finalisti Ulsan HD (Güney Kore) - Yüksek performans sıralaması

CAF (Afrika) - 4 Takım

Al Ahly (Mısır) - 2021, 2023 ve 2024 CAF Şampiyonlar Ligi şampiyonu

(Mısır) - 2021, 2023 ve 2024 CAF Şampiyonlar Ligi şampiyonu Wydad Casablanca (Fas) - 2022 CAF Şampiyonlar Ligi şampiyonu

(Fas) - 2022 CAF Şampiyonlar Ligi şampiyonu Mamelodi Sundowns (Güney Afrika) - Yüksek performans sıralaması

(Güney Afrika) - Yüksek performans sıralaması Esperance de Tunis (Tunus) - Yüksek performans sıralaması

OFC (Okyanusya) - 1 Takım