Tabii Premium Abonelik Ücreti Ne Kadar? Güncel Fiyat - 2024

2023 yılında hizmet vermeye başlayan yerli dijital yayın platformundaki tüm içerikleri izlemek istiyorsanız Tabii Premium abonelik ücreti 2024 itibarıyla ne kadar oldu sorusunun yanıtını merak ediyor olabilirsiniz.

Bu rehberde TRT dijital platformu Tabii ücretli üyelik fiyatı dahil olmak üzere merak edilen birçok soruyu yanıtlayacağız. Eğer siz de Premium üyelik almak istiyorsanız rehberimize göz atabilirsiniz. Peki, Tabii Premium paket ne kadar?

Tabii Premium Abonelik Ücreti

21 Ağustos 2024 itibarıyla sunulan Tabii Premium aboneliği için aylık 99 TL fiyat etiketi belirlendi. Yıllık taahhüt vermeden istediğiniz zaman aboneliği iptal edebilirsiniz.

Ödeme talimatını ve aboneliği iptal etmediğiniz sürece her ay ücretin kesilebileceğini de belirtmek gerekiyor. Peki, Tabii Premium alma işlemi için hangi adımları uygulamak gerekiyor?

Tabii Premium Abonelik Nasıl Alınır?

Tabii web sitesini ziyaret edin.

Hesabınıza giriş yapın.

Premium paketi seçin.

Ekrandaki adımları tamamlayın.

Tabii ücretli üyelik alma yöntemi web ile sınırlı değil. Resmî mobil uygulama üzerinden de uygulama içi paket satın alımı yapabilirsiniz. Web tarayıcısı üzerinden satın almak için öncelikle Tabii'nin resmî sitesini ziyaret edin ve ardından hesabınıza giriş yapın. Bir sonraki adımda Premium paketi seçin.

Ödeme bilgilerini girdikten sonra "Ödemeyi Onayla" butonuna basın.

Satın alma işleminin başarılı olduğuna yönelik bilgi içeren ekran ile karşılaşacaksınız. İşlem tamamlandıktan sonra Premium paketin avantajlarından yararlanmaya başlayabilirsiniz.

Tabii Premium Avantajları

Premium paket ile UEFA Kulüp maçlarını, tabii orijinal yapımlarını ve diğer tüm içeriklere erişme

İçerikleri reklamsız izleme imkânı

Çevrim dışı izleme olanağı

Canlı yayınları 24 saat geri sarabilme özelliği

Aynı anda iki farklı cihazdan izleme imkânı

Tabii Premium avantajları arasında daha birçok özellik bulunuyor. Bu özellikler, dijital yayın platformunda daha iyi bir deneyim elde edilmesine yardım ediyor.

Türk Takımlarının Maçlarını İzlemek İçin Premium Üyelik Şart mı?

Türk takımlarının UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Avrupa Konferans Ligi maçlarını Tabii üzerinden ücretsiz olarak izleyebilirsiniz. Diğer takımların UEFA maçlarını izleyebilmek için ise premium pakete sahip olmanız gerekiyor.

Tabii Ücretsiz Sürüm Neler Sunuyor?

Ücretsiz sürümde TRT içeriklerini ve TRT canlı yayın kanallarını reklamlı olarak izleyebilirsiniz. Ayrıca Türk takımlarının UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Avrupa Konferans Ligi maçlarını Tabii üzerinden ücretsiz izleme imkânı mevcut.

Tabii bedava sürüm aynı anda yalnızca bir cihazdan izleme olanağı sunuyor. Premium pakette bu sayı ikiye çıkıyor.

Tabii ücretli üyelik fiyatı hakkında ne düşünüyorsunuz? Premium paket ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.