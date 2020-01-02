Tank Block Blast, yapay zekanın yönettiği ölümcül küplere karşı hayatta kalma mücadele verdiğiniz arcade oyunu. 50MB altı boyutuyla hemen indirilip oynanabilen tank oyununda etrafınızı çevreleyen küplere karşı mümkün olduğunca uzun süre dayanmaya çalışıyorsunuz. Her dalga sonrasında hayatta kalmak biraz daha zorlaşıyor. Tank oyunları, ateş etmeli oyunlar, hızlı tempolu savaş oyunlarını seviyorsanız Tank Block Blast’i Android telefonunuza indirip oynamalısınız. İndirmesi de oynaması da ücretsiz!

Boyutundan da tahmin edeceğiniz üzere görselleriyle öne çıkan bir mobil oyun değil Tank Block Blast. Eğlenceye odaklanan, retro grafiklere sahip tank oyununda farklı şekillerde saldıran düşmanlara (küpler) karşı tek başınıza savaşıyorsunuz. Savaşın sonu yok. Her dalgayı tamamladıktan sonra yeni beceriler kazanıyor, tankınızı daha da güçlendiriyorsunuz. Bu arada kontroller çok basit. Sol analog tankı, sağ analog tank taretini hareket ettirmenizi sağlıyor.