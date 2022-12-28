BMW'yi Batmaktan Kurtaran Otomobili: BMW Isetta

Dünyanın en bilindik araba markalarından biri olan BMW şüphesiz ki en çok tercih edilen araba markaları arasına da girmiştir. Ancak büyük markanın bir zamanlar tarihe karışacak yanlış stratejileri olmuştur. Biz de sizler için BMW'yi batmaktan kurtaran BMW Isetta otomobil hakkında bilgilendirme yapmak istedik. Gelin dünyaca ünlü markanın bir zamanlar uçurumdan kurtaran modeline birlikte bakalım.

BMW Isetta BMW'yi Uçurumdan Kurtaran Otomobil

Bilindiği üzere BMW 1916 yılında üretime başlamış ve bisiklet motosiklet motor otomobil gibi birçok şey üretmiştir. Kimi zaman lüks araçlarıyla ya da konfor araçlarla gündeme gelen BMW bir dönemden batmanın eşiğindeydi.

Fakat yeni bir araç modeli olan ve balon otomobil olarak da adlandırılacak olan BMW Isetta ortaya çıkmış ve ilgi görmüştü. Araç normal otomobillerden çok farklı olarak üç tekerlekli minik ve kompakt bir yapıya sahipti. Araca giriş yan kapılardan değil önünden açılan bir kapı ile açılıyordu.

Görselden anlaşılacağı üzere araç minik bir yapıya ve kompakt bir yapıya sahip. Aynı zamanda şık ve hoş duruyordu en önemli özelliği de yaklaşık 1450 Amerikan doları olmasıydı.

Bu sayede herkesin ulaşabileceği bir otomobil olacak ve aynı zamanda bir araba ehliyeti almanıza gerek kalmayacaktı. Öyle ki motosiklet ehliyeti ile bu arabayı kullanabiliyorsunuz.

BMW Isetta tam 10000 adet sattı ve üretildiği yıllar boyunca 200.000 adete kadar satışı sürdü. Soğuk Savaş dönemlerinde insanlar yaşam standartlarının yükselmesi ile daha büyük araçlar istemeye başladı ve 1962 yılında üretimi duran BMW Isetta tarihe adını BMW'yi batmaktan kurtaran otomobil olarak geçirdi.

BMW batmaktan kurtaran otomobilin motosiklet üretiminin düşmesi ve lüks araçların çok fazla maliyetli olmasında BMW'nin yeni bir strateji kazanması ve halkın tabanına inmesi gerekiyordu. İşte Isetta burada devreye girmiş ve BMW'yi batmaktan kurtarmıştı.

BMW Tank Üretti mi?

Bilindiği üzere BMW 1916 yılında kurulmuş ve kara araşları üreten bir otomobil fabrikası denilebilir. Burada dikkat etmenizi istediğimiz bir nokta var. O da BMW'nin 1. Dünya Savaşı yıllarında kurulmuş olması. Birçok marka Mitsubishi, Volkswagen ya da Mercedes aslında otomobil üretmek için kurulmamıştı.

Öyle ki Mitsubishi önceden tank üretiyor ve bir tank markasıydı popüler olan otomobil markaları da daha önceden savaşlarda araçlar üretiyordu. Kimleri tank kimleri motosiklet. BMW ise savaşlar için tank üretmedi. Ancak askerlerin kullanabileceği motosikletler üretmişti.

Yani anlaşılacağı üzere araba markaları savaş döneminde tank, motosiklet gibi savaşa destek oluyordu. Hatta kimi tarihçiler bir Savaşın çıkması durumunda bu fabrikaların tekrar tank üretimine geçmesini tehdit olarak görmekte. Kısaca BMW tank üretmedi ancak savaşlarda kullanılan motor üretmişti.

Bu içeriğimizde otomobil devi markası olan BMW'yi batmaktan kurtaran araçla ilgili kısa ve öz bir şekilde bilgilendirme yaptık. Peki, sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında buluşalım. Türkiye'de satılan en ucuz elektrikli araba modelleri neler? Meraklıları yazımıza göz atabilir.