teve2 uygulaması ile Android cihazlarınızdan canlı yayın takip edebiliyor ve diğer içerikleri izleyebiliyorsunuz.

teve2 kanalının aynı ismi taşıyan resmi uygulamasıyla bulunduğunuz her yerden canlı yayını takip edebileceğiniz gibi diziler, programlar, video, foto galeri gibi içerikleri de görüntüleyebiliyorsunuz. Dizilerin ve programların geçmiş bölümlerini kolayca izleyebilmenize olanak tanıyan uygulamada, kanalın yayın akışını da haftalık olarak görebilmeniz mümkün.