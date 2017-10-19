teve2 uygulaması ile mobil cihazlarınızdan teve2 kanalını canlı olarak izleyebilirsiniz.
teve2 uygulaması ile Android cihazlarınızdan canlı yayın takip edebiliyor ve diğer içerikleri izleyebiliyorsunuz.
teve2 kanalının aynı ismi taşıyan resmi uygulamasıyla bulunduğunuz her yerden canlı yayını takip edebileceğiniz gibi diziler, programlar, video, foto galeri gibi içerikleri de görüntüleyebiliyorsunuz. Dizilerin ve programların geçmiş bölümlerini kolayca izleyebilmenize olanak tanıyan uygulamada, kanalın yayın akışını da haftalık olarak görebilmeniz mümkün.
Kanalda yayınlanan programların bölümlerini ve programa ait içerikleri de mobil cihazlarınız üzerinden görebileceğiniz teve2 uygulamasında fragmanları da izleyebiliyorsunuz. Yarışma programlarına anında başvuru da yapabileceğiniz oldukça modern ve basit arayüze sahip olan uygulamayı Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.
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