Formula 1 Nasıl İzlenir?

FIA’nın düzenlediği F1 olarak kısaltılan Formula 1 yarışları, ilk kez 1950 yılında Towcester’de yer alan Silverstone pistinde düzenlendi. Bu tarihten sonra Formula 1 yarışları dünya genelinde büyük ilgi görmeye başladı.

Formula 1yarışları, FIA tarafından onaylanan tek koltuklu ve açık tekerlekli araçlarda yapılan yarışlardır. F1 yarışları, FIA’nın belirlediği kurallar çerçevesinde yapılır. Formula 1 yarışlarındaki her pist yarışı, GP yani Grand Prix olarak ifade edilir.

Dünyadaki birçok ülkenin pistlerinde F1 yarışları yapılıyor. Aynı zamanda kontrollü şekilde kapatılan halka açık yollarda da F1 yarışları düzenleniyor. Biz de bu rehberde sizlere Formula 1 yayınları izleme yöntemlerinden bahsedeceğiz.

Formula 1 Yayınları İzleme Yöntemleri

Formula 1 yayınları, beIN SPORTS üzerinden veriliyor. beIN SPORTS F1 yayın akışı için öncelikle Digitürk’e üye olunmalıdır. Akabinde beIN SPORTS aboneliği alınarak F1 yarışlarını sorunsuzca izleyebilirsiniz.

Formula 1 yarışlarını izlemek için bir diğer yöntemse beIN SPORTS’ın resmi web sitesidir. Akıllı cep telefonları ve tabletlere beIN SPORTS uygulaması indirilerek de izlenebilir. Ayrıca TOD aboneleri de resmi web sitelerinden yarışları izleme olanağına sahip.

TOD aboneleri, ayda sadece 39 TL ödeyerek Formula 1 yarışlarını izleyebilir. Formula 1 yarışlarını Android TV, Smart TV ve Apple TV üzerinden de 49 TL’ye izlemek mümkün.

Formula 1 Yayınları Hakkında Genel Bilgiler

Formula 1 yayınlarıyla ilgili birçok konu merak ediliyor. Bu konular arasında özellikle bir sezonda kaç yarışın olacağı yer alıyor. 2024 Formula 1 sezonunda toplam 24 Grand Prix bulunuyor. 2024 yılındaki 24 Grand Prix sayısı şimdiye kadar bir sezonda gerçekleşen en yüksek yarıştır.

2024 sezonunda Formula 1’de toplam 10 takım ve 20 otomobil yarışacak. F1 yarışları, 4-6 km uzunluktaki pistlerde gerçekleşiyor. Belçika’da yer alan Spa-Francorchamps pisti, 7.004 metre ile en uzun pistlerdendir. 3.337 metre uzunluktaki Monoca pistiyse en kısa pistler içerisinde yer alıyor. F1 yarışlarının hangi pistlerde düzenleneceği FIA tarafından belirleniyor.