Five Bn Games imzası ile geliştirilen ve Google Play üzerinde oynaması ücretsiz olarak Android kullanıcılarına sunulan The Legacy: The Tree of Might macera oyunu olarak oynanmaya devam ediyor.

Başarılı grafik açıları ve zengin içerikleri ile şuana kadar oyunculardan olumlu geri bildirimler alan The Legacy: The Tree of Might’da gizemli bölgeler arasında keşifler gerçekleştireceğiz. Unutulmaz karakterlerin ve karmaşık görevlerin yer aldığı yapımda gizemli salgının nedenini keşfedecek, birbirinden farklı bulmacaları çözeceğiz.

Düzinelerce gizli nesneyi de açığa çıkaracağımız oyunda heyecan verici bir yapı eşliğinde ilerlemeye çalışacağız. Muhteşem konumların, muhteşem grafiklerin ve sürükleyici bir yapının yer aldığı yapım 100 binden fazla oyuncu tarafından oynanmaya devam ediyor.

Oyun Google Play üzerinde 4.7 skor puanına sahip.