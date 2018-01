Taylor Swift: The Swift Life, 1989 doğumlu Amerikalı güzel şarkıcı ve söz yazarı Taylor Swift’in resmi mobil uygulaması. Taylor Swift’in özel fotoğrafları ve videoları, özel Taylor stuff’ları (çıkartmalar, resimler), haftalık etkinlikler ve ödüller, daha da önemlisi Taylor Swift ile konuşma imkanı bulabileceğiniz sosyal ağ uygulamasını Android telefonunuza ücretsiz indirip kullanabilirsiniz.

Taylor Swift’in mobil uygulaması The Swift Life, sosyal ağ formunda hazırlanmış. Uygulama üzerinden yazdığınız, paylaştığınız her şeyi Taylor Swift okuyor, yanıtlıyor, beğenip geçebiliyor. Gönderilerinize harika Taylor Swift sticker’ları ekleyebiliyorsunuz. Paylaşım dışında sanatçının hiçbir yerde olmayan çok özel foto ve videolarını da görme şansına sahipsiniz. Haftalık olarak düzenlenen etkinliklerde de harika ödüller sizi bekliyor.

Look What You Made Me Do, Are You Ready For It, All To Well, Call It What You Want, Everything Has Changed, Fearless, Gorgeous, Blank Space ve daha nice hit şarkı ve albümü olan sanatçının mobil uygulamasını ünlülerin mobil oyun ve uygulamalarını yapan Glu hazırlamış.