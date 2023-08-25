Tumblr Nedir? Nasıl Kullanılır?

ABD menşeili sosyal ağ Tumblr üzerinde blog, fotoğraf ve video içerikleri paylaşılabiliyor. Bu sosyal ağda sinema, edebiyat gibi pek çok konuda içerik yayınlanabiliyor.

Sosyal ağa, mobil ve masaüstü cihazlardan girilebiliyor. Yalnız Tumblr; Facebook, Instagram gibi platformlardan çok farklıdır. Çünkü sosyal medya ile blog mantığı harmanlanarak oluşturulmuştur.

Diğer blog sitelerinde yer almayan özelleştirme seçenekleri bahsettiğimiz sosyal ağ üzerindeki yazılarda kullanılabiliyor. Platform üzerinde blog içerikleri üreten kullanıcılar birbirleriyle etkileşim kurabilir.

İletişim sonucunda çeşitli etkinliklere imza atabilirler. Böylelikle platform üzerinde yayınladıkları içeriklerin daha çok kişiye ulaşmasını sağlayabilirler.

Tumblr’a Nasıl Üye Olunur?

Tumblr’a kolayca üye olabilirsiniz. Bunun için öncelikle uygulama mobil cihaza indirilmeli veya arama motorundan sosyal ağın resmi web sitesine giriş yapılmalıdır. Ekrana “Giriş” ile “Kayıt Ol” seçenekleri gelecek.

“Kayıt Ol” seçeneğine tıklanarak devam edilmelidir. Ekrana yansıyan bilgiler doldurulup kaydolma işlemi tamamlanır. E-posta kullanılarak sosyal ağa kolay üye olunabiliyor.

Tumblr Nasıl Kullanılır?

Tumblr’ı kullanabilmek için öncelikle kendisine üye olmak gerekiyor. Bunun için “Tumblr’a nasıl üye olunur” başlığı altında belirtilenleri dikkate alabilirsiniz. Üye olduktan sonra kullanıcı dikkat çekici bir “URL” belirlemelidir. URL’i seçtikten sonra kullanıcı profilini dilediği gibi düzenleyebilir.

Kullanıcı zevkine göre bir arka plan seçimi yapabilir. Sayfasına müzik ekleyerek profilini daha renkli hale getirebilir. Profil sahibinin seçtiği müzik, sayfasını ziyaret edenler tarafından dinlenebilecek. Sosyal ağda ücretsiz olarak tasarlanan temalar, arka planın yerine kullanılabilir. Bu sosyal ağ üzerinde kullanıcının kendini ifade edebileceği birçok seçenek vardır.

Tumblr’da Neler Paylaşılır?

Tumblr, en kullanışlı sosyal ağlar içerisinde yer alıyor. Bundan dolayı birçok içerik türü paylaşılabilir. GIF, ses dosyası vb. içeriklerle profil canlandırılabilir.

Aynı zamanda deneme ve romanlarda bölüm şeklinde platform üzerinde yayınlanabilir. Platform, üyelerine yaratıcı içerikler oluşturma noktasında yardımcı oluyor.

Tüm sosyal ağları içerisinde barındıran bir platform olduğu için neler paylaşılacağı kullanıcıların yaratıcılığına kalmış. Soru sorma özelliği de platformda çok dikkat çekiyor. Diğer kullanıcıların soru sorması sağlanarak platform daha da zenginleştirilebilir.

Tumblr’da Nasıl Yayın Yapılır?

Tumblr üzerinden 7 tane blog yayını yapılabilir. Bu blog yayınları şu şekildedir:

1. Ses

Sosyal ağda genel olarak sesli yayınlar müzik şeklinde yapılıyor. Fakat kullanıcılar, seslerini kaydedip sonrasında bloglarında da paylaşabilirler.

2. Metin

Sosyal ağ üzerinden kullanıcılar dilediği uzunlukta metinler oluşturup yayınlayabilir. Metinlerin kısa ya da uzun olması fark etmez. Bir metin oluşturulduktan sonra platformda paylaşılabilir.

3. Fotoğraflar

Sosyal ağ, kullanıcılarına resimlerini düzenleme olanağı sunuyor. Resim kümeleri ve ayrı ayrı resimler platformda paylaşılabilir.

4. Alıntılar

Platformda “Alıntı Yayınları” şeklinde bir bölüm vardır. Burada herhangi bir kitap alıntısı ya da ünlünün sözüne yer verilebilir.

5. Videolar

YouTube başta olmak üzere birçok web sitesinden videolar sayfada yayınlanabilir. Ayrıca kullanıcılar kendileri de video çekip paylaşabilir.

6. Bağlantılar

Sosyal ağda çeşitli bağlantılara da yer verilir. Bağlantı yapıştırıldıktan sonra başlık, resim içerikli önizleme ve aşağısında bir kutu yer almaktadır. Bağlantı verilerek de platform daha kullanışlı hale getirilir.

7. Sohbetler

Sosyal ağ üzerindeki sohbet gönderileriyle ileti dizileri paylaşılabilir. Başlık kutusu altında konumlanan sohbet, bir metin kutusu şeklindedir.