En İyi Anya Taylor-Joy Filmleri ve TV Dizileri

Son dönemin yükselen isimlerinden biri olan Anya Taylor-Joy, güzelliği ve oyunculuğu ile göz dolduran bir isim. Çok farklı yapımlarda rol alan güzel oyuncu, karakteristik yüz hatları ile öne çıkıyor. Biz de en iyi Anya Taylor-Joy filmleri ve TV dizilerini kapsayan bir liste hazırladık. Güzeller güzeli oyuncuyu daha fazla izlemek istiyorsanız bu liste işinize yarayacaktır.

Anya Taylor-Joy, genç yaşına rağmen etkileyici performanslarıyla sinema dünyasında hızlı bir yükseliş gösterdi. 16 Nisan 1996'da Miami, Florida'da doğan Taylor-Joy, İngiliz-İspanyol-İskoç kökenlidir. 2015 yılında The Witch filmiyle büyük bir çıkış yakalamış ve özellikle korku ve gerilim türlerindeki rolleriyle dikkat çekmiştir. Son yıllarda çok farklı roller üstlenerek yeteneklerinin sınırını zorlayan bu yetenekli oyuncu, sinema dünyasında parlak bir gelecek vadediyor.

Mutlaka İzlemeniz Gereken Anya Taylor-Joy Filmleri ve TV Dizileri

The Witch (2015)

Split (2016)

Marrowbone (2017)

The Miniaturist (2017)

Glass (2019)

Peaky Blinders (2019-2022)

Emma (2020)

The Queen's Gambit (2020)

Last Night in Soho (2021)

The Northman (2022)

The Menu (2022)

Amsterdam (2022)

Furiosa: A Mad Max Saga (2024)

The Witch (2015)

Robert Eggers’in yönettiği bu psikolojik korku filmi Taylor-Joy’un ilk büyük çıkışını yaptığı yapımdır. 1630’larda New England’da geçen film bir çiftlikte yaşayan ailenin korkunç doğaüstü olaylarla yüzleşmesini anlatıyor. Taylor-Joy aile üyelerinden biri olan Thomasin’i canlandırıyor. Bu rol onun yeteneklerini sergilemesine olanak tanımış ve Anya Taylor-Joy adını tüm dünyaya duyurmuştur.

Tür : Korku, Gizem, Dram

: Korku, Gizem, Dram Oyuncular : Anya Taylor-Joy, Ralph Ineson, Kate Dickie

: Anya Taylor-Joy, Ralph Ineson, Kate Dickie IMDB Puanı: 6.9

Split (2016)

M. Night Shyamalan’ın yönettiği bu gerilim filminde Taylor-Joy kaçırılan üç genç kızdan biri olan Casey Cooke’u canlandırır. Bu film çoklu kişilik bozukluğu olan Kevin’ın 23 farklı kişiliğe sahip olması ve kızları kaçırmasının ardından yaşanan olayları konu alır. Taylor-Joy’un performansı, karakterin hayatta kalma mücadelesini ve psikolojik derinliğini etkileyici bir şekilde sunar.

Filmin genel temposu çok iyi olsa da özellikle de sonu pek çok izleyiciyi hüsrana uğratmıştır. Çoklu kişilik bozukluğu temasını çok farklı bir şekilde işleyen bu film Anya Taylor-Joy’un kariyeri için çok önemli bir yapımdır.

Tür : Gerilim, Korku

: Gerilim, Korku Oyuncular : James McAvoy, Anya Taylor-Joy, Betty Buckley

: James McAvoy, Anya Taylor-Joy, Betty Buckley IMDB Puanı: 7.3

Marrowbone (2017)

Bu gerilim filminde Anya Taylor-Joy, Jack ve kardeşlerinin annelerinin ölümünden sonra saklandıkları eski bir malikanede meydana gelen korkunç olaylarla yüzleşmesini anlatır. Kardeşlerin sırlarını korumak için verdikleri mücadeleyi ve hayatta kalma çabalarını konu alan bu yapımda Taylor-Joy ailenin en büyük çocuğu olan Allie’yi canlandırıyor.

Tür : Dram, Korku, Gizem

: Dram, Korku, Gizem Oyuncular : George MacKay, Anya Taylor-Joy, Charlie Heaton

: George MacKay, Anya Taylor-Joy, Charlie Heaton IMDB Puanı: 6.6

The Miniaturist (2017)

Bu üç bölümlük mini dizide güzeller güzeli oyuncu 17. yüzyıl Amsterdam’ında geçen hikayede genç bir gelin olan Nella Oortman’ı canlandırır. Nella’nın yeni evinde karşılaştığı gizemli olaylar ve evlilik hayatının zorluklarını konu alan bu mini dizi Taylor-Joy’un tarihi drama türündeki performansıyla akıllarda yer etmiştir.

Tür : Dram, Gizem

: Dram, Gizem Oyuncular : Anya Taylor-Joy, Romola Garai, Alex Hassell

: Anya Taylor-Joy, Romola Garai, Alex Hassell IMDB Puanı: 7.0

Glass (2019)

M. Night Shyamalan’ın “Unbreakable” ve “Split” filmlerinin devamı niteliğindeki bu filmde Taylor-Joy, Casey Cooke rolünü yeniden canlandırır. Filmde David Dunn, Elijah Price ve Kevin Wendell Crumb karakterlerinin hikayeleri bir araya getirilmiş. Taylor-Joy aynı rolün üstesinden yine ustalıkla gelmiş.

Tür : Dram, Bilim Kurgu, Gerilim

: Dram, Bilim Kurgu, Gerilim Oyuncular : James McAvoy, Bruce Willis, Anya Taylor-Joy

: James McAvoy, Bruce Willis, Anya Taylor-Joy IMDB Puanı: 6.6

Peaky Blinders (2019-2022)

Bu popüler dönem dizisinin beşinci ve altıncı sezonlarında Taylor-Joy, Gina Gray karakteriyle karşımıza çıkıyor. Gina isimli bu karakter Michael Gray’in karısı olarak diziye dahil olur ve entrikalarıyla dikkat çeker. Taylor-Joy’un performansı, dizinin atmosferine ve karmaşıklığına önemli bir katkı sağlar.

Anya Taylor-Joy’u Gina karakteriyle izlediğinizde keşke önceki sezonlarda dahil olsaymış diyeceksiniz. Anya Taylor-Joy’un bu popüler dizide yer alması güzel oyuncunun kariyeri için çok büyük öneme sahiptir.

Tür : Suç, Dram

: Suç, Dram Oyuncular : Cillian Murphy, Paul Anderson, Anya Taylor-Joy

: Cillian Murphy, Paul Anderson, Anya Taylor-Joy IMDB Puanı: 8.8

Emma (2020)

Jane Austen’in klasik romanının bu uyarlamasında Anya Taylor-Joy baş karakter olan Emma Woodhouse’u canlandırır. Emma kendini evlilik ve aşk ilişkileri düzenlemekle meşgul eden genç bir kadındır. Taylor-Joy’un enerjik ve çekici performansı filmi izleyiciler için çok daha keyifli hale getiriyor

Tür : Komedi, Dram, Romantik

: Komedi, Dram, Romantik Oyuncular : Anya Taylor-Joy, Johnny Flynn, Bill Nighy

: Anya Taylor-Joy, Johnny Flynn, Bill Nighy IMDB Puanı: 6.7

The Queen's Gambit (2020)

Taylor-Joy’un adını tüm dünyaya duyuran bu mini dizide, yetim bir kız olan Beth Harmon’ın satrançtaki olağanüstü yeteneği ve bağımlılıklarla mücadelesini konu alınmış. Taylor-Joy’un performansı, Beth’in karmaşık ve zorlu hayatını etkileyici bir şekilde yansıtarak ona birçok ödül kazandırmıştır.

The Queen's Gambit dizisi yayınlandıktan sonra satranca olan ilgide de gözle görülür büyük bir artış oldu. Pek çok insanı tekrar satranca yönlendiren bu mini dizi en iyi Anya Taylor-Joy dizilerinden bir tanesidir.

Tür : Dram

: Dram Oyuncular : Anya Taylor-Joy, Thomas Brodie-Sangster, Marielle Heller

: Anya Taylor-Joy, Thomas Brodie-Sangster, Marielle Heller IMDB Puanı: 8.6

Last Night in Soho (2021)

Edgar Wright’ın yönettiği bu psikolojik gerilim filminde Taylor-Joy 1960’ların Londra’sında geçen bir hikayede Sandy karakterini canlandırır. Film zamanda geri giderek genç bir kızın geçmişle olan bağlantısını ve yaşadığı korkunç olayları konu alır. Taylor-Joy bu filmdeki oyunculuğuyla izleyicileri büyülemeyi başarmıştır.

Tür : Dram, Korku, Gizem

: Dram, Korku, Gizem Oyuncular : Thomasin McKenzie, Anya Taylor-Joy, Matt Smith

: Thomasin McKenzie, Anya Taylor-Joy, Matt Smith IMDB Puanı: 7.1

The Northman (2022)

Robert Eggers’ın yönettiği bu epik film intikam arayışındaki bir Viking prensi olan Amleth’in hikayesini anlatır. Kuzey Mitolojisi ve tarihine dayanan büyüleyici bir anlatı sunan bu film Taylor-Joy’un güçlü performansını izlemek için ideal bir yapımdır.

Tür : Aksiyon, Macera, Dram

: Aksiyon, Macera, Dram Oyuncular : Alexander Skarsgård, Nicole Kidman, Anya Taylor-Joy

: Alexander Skarsgård, Nicole Kidman, Anya Taylor-Joy IMDB Puanı: 7.1

The Menu (2022)

Bu kara komedi-gerilim filminde elit bir yemek kulübünde yaşanan gizemli ve tehlikeli olayları konu alınıyor. Zengin müşterilere hizmet veren bir şefin etrafında dönen bu hikayede Anya Taylor-Joy şefin sırlarını keşfeden bir karakteri canlandırır. Sosyal sınıf farklılıklarını ve elitizmi ele alan bu film son derece çarpıcıdır.

Tür : Komedi, Gerilim

: Komedi, Gerilim Oyuncular : Anya Taylor-Joy, Ralph Fiennes, Nicholas Hoult

: Anya Taylor-Joy, Ralph Fiennes, Nicholas Hoult IMDB Puanı: 7.2

Amsterdam (2022)

David O. Russell’ın yönettiği bu film 1930’ların Amsterdam’ında geçen bir suç ve gizem hikayesini anlatır. Anya Taylor-Joy filmde bir grup arkadaşın içindedi ve olayların merkezinde rol alır. Tarihsel bir komplo teorisini işleyen bu yapımda Anya Taylor-Joy’un performansı yine dikkat çekicidir.

Filmdeki bir diğer dikkat çekici olan şey ise hiç şüphesiz oyuncu kadrosudur. Adeta yıldızlar geçidi gibi olan bu filmde Anya Taylor-Joy’un haricinde Christian Bale, Margot Robbie, Taylor Swift, Rami Malek ve Robert De Niro gibi çok ünlü isimler de bulunuyor.

Tür : Komedi, Dram, Tarih

: Komedi, Dram, Tarih Oyuncular : Christian Bale, Margot Robbie, Anya Taylor-Joy

: Christian Bale, Margot Robbie, Anya Taylor-Joy IMDB Puanı: 6.1

Furiosa: A Mad Max Saga (2024)

2015 yılında Mad Max serisi rebootlandı ve Mad Max: Fury Road filmi ortaya çıktı. 2024 yılında da Furiosa: A Mad Max Saga filmi çıktı ve rebootlanmış filmdeki Furiosa karakterinin gençliği bu filmde işleniyor. Anya Taylor-Joy, Furiosa karakterinin gençliği için son derece iyi bir tercih olmuş.

İlk filmi aratmayan Furiosa: A Mad Max Saga, gişede bekleneni veremese de son derece iyi bir film. En iyi Anya Taylor-Joy filmlerinden biri olan Furiosa: A Mad Max Saga kesinlikle sinemada ya da yüksek kalitede görüntü veren bir ekranda izlenmesi gereken bir yapım.

Tür : Aksiyon, Macera, Bilim Kurgu

: Aksiyon, Macera, Bilim Kurgu Oyuncular : Anya Taylor-Joy, Chris Hemsworth, Tom Burke

: Anya Taylor-Joy, Chris Hemsworth, Tom Burke IMDB Puanı: 7.8

En iyi Anya Taylor-Joy filmleri ve TV dizileri ile alakalı paylaşacaklarımız bu kadardı. Umuyoruz ki sizler için faydalı olmuştur. Siz daha önce bu film ve dizilerden kaçını izlemiştiniz? Güzel oyuncuyu ileride hangi yapımlarda görmek istersiniz? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Bunun gibi içeriklere, güncel oyun ve teknoloji haberlerine anında ulaşmak için Tamindir’i takipte kalmayı unutmayın.