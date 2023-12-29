2024 Suzuki Swift Özellikleri, Fiyatı ve Çıkış Tarihi

Suzuki’nin 2024 yılında satışa sunulması planlanan yeni Swift modeline ilişkin detaylar ortaya çıktı. Resmi tanıtımı gerçekleştirilen araçta yenilikçi teknolojiler kullanılıyor.

Hibrit motor detayıyla gündeme gelen aracın diğer özellikleri ve tasarımı kullanıcılar tarafından merak ediliyor.

Bu yazımızda 2024 Suzuki Swift ile ilgili detayları kaleme alıyoruz. İşte, Japon devi otomobil markası Suzuki’nin yeni hibrit aracının özellikleri, fiyatı ve çıkış tarihi!

2024 Suzuki Swift Özellikleri

Tasarım olarak bir önceki sürüm ile arasında bazı farklılıklar bulunuyor. Genel anlamda daha köşeli hatlara sahip olduğunu söylemek mümkün. Ön tarafta kaputun küçüldüğünü ve daha bombeli bir görünüme kavuştuğunu görüyoruz.

Bu şekilde kenar hatları belirgin hale gelmiş. Far büyüklükleri önemli bir değişime uğramayıp keskin hatlarla çevrelenmiş. Panjur bölümünde uzanan yatay çizgi yeni modelde gözükmüyor. Logo ise biraz daha üst kısma taşınmış.

Aracın içine baktığımızda bir takım yenilikler yapılmış. Üç kollu direksiyon simidinin arka tarafında analog göstergeler ile birlikte mini bir yol bilgisayarı bulunuyor. Orta kısımda Apple CarPlay ve Android Auto destekli 9 inçlik bir multimedya ekranının yer aldığını görüyoruz. Multimedya ekranının altında klima kontrol butonları bulunuyor.

Gelişmiş sürüş asistan teknolojileri kapsamında Dual Sensor Brake Support II dikkat çeken özellikler arasında yer alıyor. Bu teknoloji aracın trafikteki diğer unsurlara (bisiklet, yaya, motosiklet, araba gibi) karşı duyarlılığını sağlıyor. Kamera ve radarlar aracılığıyla aracınıza uyarı geliyor ve otomatik olarak fren devreye giriyor.

Ek olarak trafik işareti tanıma, adaptif hız sabitleyici, trafik işareti tanıma, şeritte tutma asistanı, sürücü takibi, arka çapraz trafik uyarısı da Suzuki’nin yeni Swift modelinde yer alan özellikler arasında sıralanıyor.

12V hafif hibrit ve 1.2’lik üç silindirli benzinli motora ev sahipliği yapıyor. Tork değeri ve güç kapasitesine ilişkin henüz net bir açıklama yapılmadı. Yine de aracın düşük hızda yüksek tork sunarak daha iyi performans vereceğinden söz ediliyor.

Allgrip Auto sisteminin yer aldığı araçta ön tekerleklerin zemin tutuşunda bir sorun yaşanırsa otomatik olarak dört tekerlekten çekiş sistemi devreye giriyor. 10Ah li-on bataryaya sahip olacağı söylenen araçta yakıt tasarrufuna yönelik özel teknolojiler kullanılıyor.

Donanım paketlerine göre GL, GL Techno ve GLX Premium seçenekleri bulunuyor. CVT otomatik şanzımanlı seçeneklerin yanı sıra başlangıç paketinde 5 ileri manuel vites seçeneği sunuluyor.

2024 Suzuki Swift Fiyatı

Aracın fiyat listesi ile ilgili tahminlere baktığımızda özelliklerine göre bazı kaynaklarda şu şekilde bir listeleme yapıldığını görüyoruz:

Swift Hibrit GLX Premium 1.2 CVT – Çift renkli: 1.228.000 TL

Swift Hibrit GLX Premium 1.2 CVT – Tek renkli: 1.218.000 TL

Swift Hibrit GL Techno 1.2 CVT – Tek renkli: 1.148.000 TL

Swift Hibrit GL Techno 1.2 CVT – Çift renkli: 1.158.000 TL

İlk olarak Japonya’da satışa sürülen aracın başlangıç fiyatının 988.000 TL olduğu paylaşılmıştı. Bazı kaynaklar ise başlangıç fiyatının 17.800 İngiliz Sterlin’ine denk geleceğini söylüyor. Türkiye’ye gelmesi durumunda satış fiyatının ne kadar olacağına ilişkin tahminde bulunmak isteyenler şimdilik bu verilerden yararlanabilir.

2024 Suzuki Swift Çıkış Tarihi

Aracın çıkış tarihine ilişkin net bir açıklama yapılmadı. 2024’ün erken evrelerinde ilk başta Japonya ardından Avrupa’da satışa sürülmesi bekleniyor. Avrupa’da hibrit teknolojisi ile standart olarak satışa çıkacak.