Joycity Corp tarafından geliştirilen ve tamamen ücretsiz olarak yayınlanan The War of Genesis: Battle of Antaria bir rol oyunudur.

İki farklı mobil platformda tamamen ücretsiz olarak indirilip oynanabilen The War of Genesis: Battle of Antaria ile dünyanın dört bir yanından oyuncular ile savaşacağız. Kendi karakterimizi yaratarak yönetebileceğimiz oyunda gerçek zamanlı gerçek oyuncular ile mücadele edeceğiz. Güçlü karakterlerin yer aldığı yapımda PvE maçlarınaa katılacak ve MMORPG alanında sürükleyici bir oyun oynayacağız.

Lonca sistemine de dayalı olan yapımda farklı bölgelerde savaşlara katılacak ve karakterimizi geliştirmeye çalışacağız. İki farklı mobil platformda oynanabilen yapımda oyuncular kaliteli grafikler ile karşılaşacak ve fantastik bir oyun deneyimi yaşayacaklar. Oyuncular gökyüzünde yer alan loncalarda sürükleyici savaşlar yapacak ve karakterlerini geliştirerek en güçlü olmaya çalışacaklar.

Ücretsiz olarak indirilen yapım şuanda aktif olarak 100 binden fazla oyuncu tarafından iki farklı mobil platformda oynanıyor.

İyi oyunlar dileriz.