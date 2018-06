Tomb of the Mask, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz eşsiz bir mobil beceri oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Tuzaklardan ve engellerden kaçarak puanlar topladığınız oyunda harika bir deneyim yaşayabiliyorsunuz.

Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz eğlenceli bir beceri oyunu olarak nitelendirebileceğim Tomb of the Mask, basit oynanışı ve sürükleyici etkisiyle ön plana çıkıyor. Engelleri aşarak puanlar topladığınız oyunda maceradan maceraya atılıyor ve farklı karakterleri kontrol ederek eşsiz bir deneyim yaşayabiliyorsunuz. Retro tarz grafikleriyle de karşımıza çıkan oyunda altınları toplayıp zorlu bölümlerin üstesinden gelmeniz gerekiyor. Birbirinden zorlu engelleri ve seviyeleri tamamlayarak ilerlemeye çalıştığınız oyunda karakterinizi de geliştirebiliyorsunuz. Eğlenceli bir oyun arayışınız varsa Tomb of the Mask sizleri bekliyor.

Tomb of the Mask oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.