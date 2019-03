Tone It Up, kadınlar için en iyi antrenman uygulamalarından biri. Kardiyo ve dayanıklılıktan ziyade vücudu şekillendirmeye, güçlendirmeye odaklanan uygulama, evde, dışarıda, salonda, her yerde yapılabilecek egzersizler sunuyor.

Kadınlara özel fitness uygulamalarından Tone It Up’da günlük egzersiz rutinleri en iyi spor eğitmenleri tarafından günlük olarak programlanıyor. Yoga, kick box, kardiyo, kettlebell, barre, yüksek yoğunluklu aralıklı antrenman, hamilelere özel antrenmanlar dahil birçok program var. Vücudunuzun dilediğiniz bölgesini geliştirmenizi sağlayan bölgesel (kalça, popo, kol, bacak) ve tüm vücut egzersizleriyle dopdolu bir uygulama olan Tone It Up ile terleyecek, kalorileri yakacak, kendinizi harika hissedeceksiniz.