Towar.io gündelik bir gerçek zamanlı strateji oyunudur. Güçlü bir ordunun komutanı ol. Kuvvetlerinizin sayısını ve gücünü arttırırken düşman kalelerini ele geçirmek için savaşta çarpış. Diğer oyuncularla ittifaklar kur ve askerlerini zafere taşı. Bu zorlu strateji savaşında kazanan taraf olun.

Çok yapılı bir strateji oyunu olan Towar.io'da farklı askerleri yönetin, yeni birlikle kurun. Ordunuzu güçlendirirken rakiplerinizi gözetlemeyi ihmal etmeyin. Yardımcılarınız uyarılarını dinleyin ve bir komutan olarak en önde savaşın!

Towar.io Özellikleri