Town of Tides, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz eşsiz bir mobil macera oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Masal tadında bir oynanışa sahip olan oyunda zorlukları aşıyor ve hikayeyi tamamlamaya çalışıyorsunuz.

Birbirinden zorlu bulmacaları çözmeniz gereken bir oyun olan Town of Tides, retro tarz grafikleri ve eşsiz atmosferiyle sizleri bekliyor. Küçük bir kasabaya taşınan birinin masalını yaşayabileceğiniz oyunda seçimlerinize göre hikayeyi şekillendiriyor ve keyifli anlar yaşayabiliyorsunuz. Piksel grafikleriyle retro atmosferin keyfini çıkarabileceğiniz oyunda işiniz oldukça zor. Eğer bu tarz oyunları oynamayı seviyorsanız Town of Tides mutlaka denemeniz gereken bir oyun diyebilirim. Kolay oynanışı ve bağımlılık yapıcı atmosferiyle Town of Tides sizleri bekliyor.

Town of Tides oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.