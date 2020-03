Farklı özelliklere ve yeteneklere sahip yüzlerce savaşçı kartlarını toplayarak aksiyon dolu savaşlara katılacağınız ve ödüller kazanacağınız Traitors Empire Card RPG, Android ve İOS sürümleri ile farklı platformlarda ücretsiz olarak hizmet veren eğlenceli bir oyundur.

Etkileyici savaş senaryoları ve sürükleyici hikayeleri ile bağımlısı olacağınız bu oyunda yapmanız gereken, görev haritası üzerinde ilerleyerek rakiplerinizle mücadele etmek ve yeni savaş kartları toplayarak seviye atlamaktır.

Topladığınız kartların her birinde farklı bir karakter ve her karakterinde kendine has özelliği bulunmaktadır. Düşmanlarınızın hamlelerine göre stratejik kararlar vermeli ve savaş için en uygun kartı seçmelisiniz. İlkel dönemden günümüze kadar icat edilen yüzlerce savaş aletinden yararlanarak rakiplerinizi alt edebilir ve rütbe atlayabilirsiniz.

Oyunu dilerseniz online modda oynayabilir ve çok oyunculu savaşlara katılabilirsiniz. Ayrıca klan kurarak arkadaşlarınızla birlikte güçlü bir ordu oluşturabilirsiniz. Bu sayede dünyanın farklı yerlerinde yaşayan güçlü oyuncularla karşılaşabilir ve ödüller kazanabilirsiniz.

Rol oyunları arasında yer alan ve oldukça geniş bir oyuncu kitlesi tarafından benimsenen Traitors Empire Card RPG, bağımlılık yapıcı eşsiz bir oyundur.