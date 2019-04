Troll Face Quest: Game of Trolls, dünyanın en iyi tv programlarının, video oyunlarının, meme’lerinin, filmlerinin parodisini yaparak oyuncuları güldüren popüler seri Troll Face Quest’in yenisinde Game of Thrones dizisinin karakter ve mekanları karşımıza çıkıyor. Her zaman olduğu gibi trollük yaparak bölümleri geçmeye çalışıyoruz. Çılgın tıklamalı macera oyununda trollük yaparken vaktin nasıl geçtiğini anlamayacaksınız. Oyun ücretsiz ve internet bağlantısı gerektirmiyor.

Mobildeki en trol oyun serisi Troll Face Quest’in sonuncusu Troll Face Quest: Trol Oyunları, dünyanın en çok izlenen dizilerinden Game of Thrones’dan esinlenen kılıç, sihir, yıkım dolu bir dünyada geçiyor. Saf şövalyeler, kurnaz kraliçeler, canavarlar, tehlikeli ejderhalarla dalga geçiyorsunuz. Troll Face Quest tacına layık bir kral ya da kraliçe olmak hiç kolay değil. Şaka dolu görevleri trollüğünüzü konuşturarak tamamlamanız gerekiyor. Son bulmacaya gelerek bu sihirli dünyaya hüküm sürecek olan kişi olduğunuzu gösterin.