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Troll Face Quest Internet Memes 1.0.7 (Android)
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Troll Face Quest Internet Memes

1.0.7
Android
Troll Face Quest Internet Memes
ÜCRETSİZ
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Yağız Sarman
Yağız Sarman

Android tabanlı mobil cihazlarda oynanabilen Troll Face Quest Internet Memes mobil oyunu, eğlenceli internet trolleriyle sizlere çok şey vaat eden bir tür bulmaca oyunudur.

Android işletim sistemli mobil cihazlarda oynanabilen Troll Face Quest Internet Memes mobil oyunu, akıllara durgunluk veren bulmacaları çözmek zorunda olduğunuz ve sizi gülmekten kırıp geçirecek karakterleri içeren bir tür bulmaca oyunudur.

Troll Face Quest Internet Memes mobil oyununda internet aleminin en komik karakterleri siz oyuncuları trollemeye çalışacak. Bu süre zarfında siz de onların çabalarını boşa çıkartacak ve zorlu bulmacaları çözmeye çalışacaksınız. Ancak iddia ediyoruz bulmacaların üstesinden hiç de kolay olmayacak çünkü internet fenomenleri sinirinizi sandığınızdan daha çok bozacak.

70 milyonun üzerinde kullanıcısı olan oyunun ne derece keyif verici olduğunu söylemek gerek yok ancak oyuncuların trollenmeye bu kadar meraklı olması da gerçekten şaşırtıcı. İnternet bağlantısına ihtiyaç duymadan her an her yerde oynayabileceğiniz Troll Face Quest Internet Memes mobil oyununu Google Play Store’dan hemen indirip ücretsiz oynamaya başlayabilirsiniz.

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