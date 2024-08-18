Hangisi Alınmalı? Meta Quest 3 Vs 2

Yeni bir VR cihazı alacaksınız ancak hangisini alacağınıza karar veremediniz mi? Piyasada önemli bir yer edinen Meta Quest markasının 2. ve 3. cihazları epey popüler. Peki hangisini almalı? Meta Quest 3 vs 2’nin kazananı kim olur? Meta Quest 3 ile Meta Quest 2’yi sizler için karşılaştırdık.

Öncelikle Meta Quest 3’ün ve Meta Quest 2’nin teknik özelliklerini karşılaştıralım. Aşağıdaki tabloda iki ürünün de teknik özelliklerini detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz.

Meta Quest 3 ve Meta Quest 2’nin Teknik Özellikleri

Özellik Meta Quest 3 Meta Quest 2 İşlemci Snapdragon XR2 Gen 2 Snapdragon XR2 Gen 1 Ekran Tipi OLED LCD Ekran Çözünürlüğü 2064 x 2208 piksel (her göz) 1832 x 1920 piksel (her göz) Yenileme Hızı 120 Hz'e kadar 72 Hz, 90 Hz ve 120 Hz seçenekleri RAM 12 GB 6 GB Depolama Seçenekleri 128 GB, 512 GB 64 GB, 128 GB IPD Ayarı (Göz Mesafesi) Manuel ayarlanabilir geniş aralık 58mm, 63mm, 68mm Bağlantı Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2 Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0 Batarya Ömrü 2-3 saat 2-3 saat Karma Gerçeklik (MR) Yüksek çözünürlüklü RGB geçişli kamera Siyah-beyaz geçişli kamera Ağırlık Yaklaşık 515 gram Yaklaşık 503 gram Kontroller Yeni nesil kontrol cihazları Meta Quest 2 kontrol cihazları Ses Sistemi Entegre 3D ses Entegre 3D ses Fiyat 22.000 TL civarı 17.000 TL civarı

Meta Quest 3 vs Meta Quest 2

Tasarım

Meta Quest 3 : Daha ince ve hafif bir tasarıma sahip. Lensler arasında daha geniş bir ayarlanabilir IPD aralığı bulunuyor. Ergonomisi daha iyi ve daha rahat bir kullanım sunuyor.

: Daha ince ve hafif bir tasarıma sahip. Lensler arasında daha geniş bir ayarlanabilir IPD aralığı bulunuyor. Ergonomisi daha iyi ve daha rahat bir kullanım sunuyor. Meta Quest 2: Biraz daha hantal bir yapıya sahip. IPD ayarı kısıtlı. Sadece üç farklı konumda ayarlanabiliyor.

Meta Quest 3 ve Meta Quest 2 aşağı yukarı aynı ağırlıkta olsa bile Meta Quest 3 tasarımsal olarak çok daha üstün bir cihaz. Öyle ki deneyen pek çok kişi Meta Quest 3 ile daha rahat etmiş.

Ekran ve Görüntü Kalitesi

Meta Quest 3 : Daha yüksek çözünürlüklü ekran (2064x2208 piksel çözünürlük) ve daha iyi renk kalitesi sunuyor. OLED ekran kullanımı sayesinde daha derin siyahlar ve daha canlı renkler elde ediliyor.

: Daha yüksek çözünürlüklü ekran (2064x2208 piksel çözünürlük) ve daha iyi renk kalitesi sunuyor. OLED ekran kullanımı sayesinde daha derin siyahlar ve daha canlı renkler elde ediliyor. Meta Quest 2: LCD ekran kullanıyor ve 1832x1920 piksel çözünürlüğe sahip. Görüntü kalitesi iyi olsa da Meta Quest 3'e göre daha düşük kalıyor.

Meta Quest 3’ün en önemli özelliklerinden biri hiç şüphesiz OLED ekrana sahip olmasıdır. Meta Quest 2 LCD ekran ile maalesef Meta Quest 3 kadar iyi bir performans veremiyor. Göz başına daha yüksek piksel sunan Meta Quest 3 ekran ve görüntü kalitesi bakımından bariz bir avantaja sahip.

Performans

Meta Quest 3 : Daha güçlü bir işlemci (Snapdragon XR2 Gen 2) ve daha yüksek RAM kapasitesi ile geliyor. Bu sayede daha akıcı bir VR deneyimi sunuyor ve daha karmaşık oyunları ve uygulamaları rahatlıkla çalıştırabiliyor.

: Daha güçlü bir işlemci (Snapdragon XR2 Gen 2) ve daha yüksek RAM kapasitesi ile geliyor. Bu sayede daha akıcı bir VR deneyimi sunuyor ve daha karmaşık oyunları ve uygulamaları rahatlıkla çalıştırabiliyor. Meta Quest 2: Snapdragon XR2 Gen 1 işlemciye sahip ve yeterli performans sunuyor ancak yeni nesil uygulamalar ve oyunlar için Meta Quest 3 kadar iyi değil.

İleride gelecek oyunların pek çoğu maalesef Meta Quest 2’de çalışamayacak. Donanım ve yazılım olarak daha önde olan Meta Quest 3 performans bakımından da önde.

Karma Gerçeklik (Mixed Reality)

Meta Quest 3 : Daha gelişmiş kamera sistemi sayesinde daha gerçekçi bir karma gerçeklik deneyimi sunuyor. Yüksek çözünürlüklü geçişli kameralar ve daha iyi derinlik algısı bulunuyor.

: Daha gelişmiş kamera sistemi sayesinde daha gerçekçi bir karma gerçeklik deneyimi sunuyor. Yüksek çözünürlüklü geçişli kameralar ve daha iyi derinlik algısı bulunuyor. Meta Quest 2: Karma gerçeklik deneyimi sunabiliyor ancak Meta Quest 3 kadar etkileyici ve gerçekçi değil. Geçişli kamerası daha düşük çözünürlüklü.

Meta Quest 2’nin siyah beyaz kameraları ile maalesef iyi bir karma gerçeklik (mixed reality) deneyimi yaşamak mümkün değil. Meta Quest 3, mükemmel olmasa da yeterli bir karma gerçeklik deneyimi sunuyor. Eğer çok iyi ışıklandırılmış, yüksek lümen değerlerine sahip aydınlatma araçları kullanılmış bir yaşam alanınız varsa Meta Quest 3’ün karma gerçeklik deneyimi harika olmasa da son derece tatmin edici.

Yazılım ve Uyumlu Oyunlar

Meta Quest 3 : Quest 2 ile aynı oyun kitaplığına erişim sağlıyor ancak daha yeni oyunlar ve uygulamalar için optimize edilmiş durumda. Ayrıca gelecekte çıkacak oyunlar için de daha hazır bir platform.

: Quest 2 ile aynı oyun kitaplığına erişim sağlıyor ancak daha yeni oyunlar ve uygulamalar için optimize edilmiş durumda. Ayrıca gelecekte çıkacak oyunlar için de daha hazır bir platform. Meta Quest 2: Geniş bir oyun ve uygulama yelpazesine sahip. Quest 3 ile aynı kitaplığa erişebilir ancak yeni çıkan oyunlarda performans açısından bazı sınırlamalar yaşayabilir.

Şu an birkaç uygulama ve oyun hariç hemen hemen her yazılım Meta Quest 3 ve Meta Quest 2 ile erişilebilir durumda ancak ileride bu durum değişecek. Yüksek grafikli ve derinlikli oyunlar, yeni nesil uygulamalar Meta Quest 2 için ya hiç çıkmayacak ya da eksik özelliklerle çıkacak. Dolayısıyla yeni oyunları ve uygulamaları deneyimlemenin en iyi yolu hiç şüphesiz Meta Quest 3 olacak.

Fiyat

Meta Quest 3 : Daha yeni bir model olduğu için fiyatı daha yüksek. Sunduğu gelişmiş özellikler bu fiyat farkını anlaşılabilir kılacaktır.

: Daha yeni bir model olduğu için fiyatı daha yüksek. Sunduğu gelişmiş özellikler bu fiyat farkını anlaşılabilir kılacaktır. Meta Quest 2: Daha uygun fiyatlı ve hala iyi bir VR deneyimi sunuyor. Bütçesi kısıtlı kullanıcılar için iyi bir seçenek olabilir.

Aralarında çok fiyat farkı bulunmayan bu iki üründen bütçenize uygun olanı alabilirsiniz. Meta Quest 3 daha pahalıya satılıyor ancak size geleceğe dönük iyi bir yatırım yapmak istiyorsanız aradaki farkı ödemek zorundasınız. Aradaki fiyat farkı da çok fazla olmadığı için insanlar bu iki ürünün özelliklerini hiç bilmese bile direkt olarak en güncel olana yöneliyor.

Batarya

Meta Quest 3 : Daha optimize edilmiş bir batarya ömrü sunuyor, ancak bu konuda Quest 2'den çok büyük bir fark yok.

: Daha optimize edilmiş bir batarya ömrü sunuyor, ancak bu konuda Quest 2'den çok büyük bir fark yok. Meta Quest 2: Benzer bir batarya ömrü sunuyor, normal kullanımda 2-3 saat arasında değişen bir pil ömrüne sahip.

Neredeyse tüm VR cihazlarının ortak sıkıntısı batarya. Batarya kapasitesi konusunda iki cihaz da benzer performans sunuyor. Birinin diğerinden bariz bir batarya farkı olduğunu söylemek mümkün değil.

Aksesuar Çeşitliliği ve Ulaşılabilirlik

Meta Quest 3 : Pek çok e-ticaret sitesinden ve mağazadan satın alınabilir. Meta Quest 2’nin piyasadaki pek çok harici aksesuarına (kablo, sticker, süs) sahip olmasına ek olarak kendine özgü aksesuarları ise son derece ulaşılabilir durumda.

: Pek çok e-ticaret sitesinden ve mağazadan satın alınabilir. Meta Quest 2’nin piyasadaki pek çok harici aksesuarına (kablo, sticker, süs) sahip olmasına ek olarak kendine özgü aksesuarları ise son derece ulaşılabilir durumda. Meta Quest 2: Meta Quest 3 her yerde bulunabiliyor ancak Meta Quest 2’yi bulmak biraz zor olabilir. Zira pek çok kullanıcı halihazırda Meta Quest 2’yi satın aldığı için stok bulmak o kadar kolay değil. Aksesuar çeşitliliği ise kısıtlı.

Pek çok kişi halihazırda Meta Quest 2 sahibi olduğu için, yeni kullanıcılar da direkt olarak Meta Quest 3’e yöneldiği için piyasada Meta Quest 2 bulmak daha zor.

Sonuç

Meta Quest 3, donanım, ekran, performans ve yazılımsal anlamda Meta Quest 2’nin ilerisinde bir cihaz. Dolayısıyla eğer yeni bir VR cihazı almak istiyorsanız ilk düşünmeniz gereken ürün Meta Quest 3 olacaktır.

Eğer bütçeniz kısıtlıysa, VR teknolojisini ilk kez deneyimleyecekseniz ve bu tarz ürünleri sevip sevmeyeceğinizi bilmiyorsanız Meta Quest 2 iyi bir seçenek olabilir. Pek çok kişi hala Meta Quest 2’yi sorunsuz bir şekilde kullanıyor.

Meta Quest 2 Sahibiyim, Meta Quest 3’e Geçmeli mi?

Bu durum tamamen sizin kullanım alışkanlığınıza, VR teknolojisine olan ilginizle ve maddi durumunuz ile alakalı. Eğer Meta Quest 2’nin deneyiminden memnunsanız Meta Quest 3’ün size ekstra olarak size sunacağı şeyler ilginizi çekmeyebilir. Özellikle karma gerçeklik uygulamaları ile pek aranız yoksa, Meta Quest 3’e geçmek sizin için pek mantıklı olmayabilir.

Yeni oyunlardan ziyade mevcut oyunlar ile yetinebiliyorsanız Meta Quest 3’e geçmenize de pek gerek yok. Meta Quest 2’yi eskittiyseniz ve yeni gelecek oyunlardan geri kalmak istemiyorsanız o zaman Meta Quest 3’ü satın almayı düşünebilirsiniz.

Meta Quest 3 vs 2 ile alakalı paylaşacaklarımız bu kadardı. Umuyoruz ki sizler için faydalı olmuştur. VR cihazı satın almayı düşünüyor musunuz? Siz Meta Quest 3’ü mü vs yoksa Meta Quest 2’yi mi tercih edersiniz? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Bunun gibi içeriklere, güncel oyun ve teknoloji haberlerine anında ulaşmak için Tamindir’i takipte kalmayı unutmayın.