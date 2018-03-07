TurkTahsilat, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda kullanabileceğiniz bir fatura ödeme uygulaması olarak karşımıza çıkıyor. Faturalarınızı kolay yoldan ödemeniz için imkan sağlayan uygulamada tüm faturalarınızı kısa sürede ödeyebiliyorsunuz.

Online fatura ödeyenlerin telefonlarında mutlaka olması gereken bir uygulama olan TurkTahsilat, elektrikten doğalgaza, sudan internete kadar pek çok farklı faturayı anında ödeme imkanı sunuyor. Farklı ödeme seçenekleri de sunan uygulamada 5 basit adım ile faturanızı ödeyebiliyorsunuz. Kullanışlı menüleri ve hızlı erişim menüleriyle de dikkat çeken uygulamayı beğenerek kullanacağınızı da söyleyebilirim. Mobil cihazlarınızda saniyeler içerisinde fatura ödemek için TurkTahsilat'ı tercih edebilirsiniz. Sürekli gelişen yapısıyla da karşımıza çıkan uygulamaya her gün yeni özellikler ekleniyor. Böylece daha işlevsel özelliklere de sahip olabiliyorsunuz. Ayrıca uygulamada yer almayan fatura tiplerini de istek olarak iletebilir ve uygulamaya dahil olmasını sağlayabilirsiniz.

TurkTahsilat uygulamasını Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.