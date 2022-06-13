Python Nedir? Python ile Neler Yapılabilir?

Python nedir sorusunu soran çok sayıda kişi, Python ile neler yapılabilir sorusunun yanıtını da merak ediyor. Bu yazıda özellikle son yıllarda dünya genelinde oldukça popüler hâle gelen Python’a dair merak edilen soruları yanıtlayacağız.

Yazılım dünyasına yeni adım attıysanız, muhtemelen Python ile karşılaşmışsınızdır. Çok fazla sayıda kişi tarafından tercih edilen Python’un çok geniş bir kullanım alanı bulunuyor. Peki, en popüler programlama dillerinden bir tanesi olan Python ne demek, ne işe yarar?

Python Nedir?

Python, genellikle web siteleri ve yazılımlar oluşturmak ve veri analizi yapmak için kullanılan bir programlama dilidir. Python çok amaçlı bir dildir. Yani çeşitli amaçlarla programlar oluşturmak için kullanılabilir. Bu çok yönlülük, programlama dilini en çok kullanılan dillerden bir tanesi hâline getirdi.

Endüstri analisti firması RedMonk tarafından 2021 yılında yapılan bir ankete göre Python, geliştiriciler arasında en popüler ikinci programlama dilidir. Programlama dilinin popüler olmasında çok yönlülüğün yanı sıra kolay bir yapıya sahip olması da önemli bir etken.

Söz konusu programlama dilinin ismi Monty Python'dan gelir. Guido van Rossum, Python'u yaratırken Monty Python's Flying Circus yapımından esinlendi. Rossum, Python kelimesinin kısa ve biraz gizem içerdiğini düşündü. Yani programlama dilinin ismi, bir yılan türünden gelmiyor.

Popüler programlama dilinin veri, matematiksel hesaplama veya kod satırı kullanan hemen hemen her yerde uygulanabilirliği mevcut. Örneğin Python, Java’dan farklı olarak web geliştirme için de kullanılabilir.

Python, en basit programlama dillerinden biri olarak kabul edilir. Dolayısıyla Python, programlama dilleri içerisinden en kolay öğrenebileceğiniz bir dil olarak ön plana çıkar. Söz konusu programlama dilini öğrenmenize olanak tanıyan internette pek çok ücretsiz kaynak bulunuyor. Bu kaynaklardan faydalanarak dili öğrenebilirsiniz.

Söz konusu kodlama dili, kurumsal yazılım mühendislerinden yazılım dünyasına yeni adım atan geliştiricilere kadar herkes için erişilebilir bir programlama dilidir. Bu, popüler programlama dilinin ne kadar basit bir yapıya sahip olduğunu gösteriyor.

Python, Reddit moderatör butonuna işlev sağlamak veya bir riskten korunma fonu için büyük miktarda finansal veriyi analiz etmek gibi son derece karışık işlerin yanı sıra küçük görevler için de kullanılabilir.

Programlama dünyasında yükselen bir yıldız hâline gelen Python kod sözdizimi İngilizce kelimeler kullanır. Bu, İngilizce diline hâkim olan tüm kişilerin programlama dilini kullanmaya başlamasını önemli ölçüde kolaylaştırır.

Söz konusu programlama dili sayesinde bir görevi diğer dillere kıyasla daha az kod satırı ile gerçekleştirebilmeniz mümkün. Örneğin Java programlama dilini kullanarak ekranda "Hello World!" ifadesinin görüntülenmesini sağlamak için aşağıdaki kodları yazmanız gerekir.

class HelloWorld {

public static void main(String[] args) {

System.out.println("Hello, World!");

}

}

Gördüğünüz üzere ekranda "Hello World!" Ifadesinin görüntülenmesini sağlamak için Java ile çok fazla kod yazmak gerekiyor. Oysa Python ile bu işlemi gerçekleştirebilmek için bir kod satırı yazmanız yeterlidir. Bunun için yazmanız gereken koda aşağıdan göz atabilirsiniz.

print ("Hello World!")

Python ile Neler Yapılabilir?

Günlük görevler

Yapay zekâ ve makine öğrenimi

Veri görselleştirme

Veri analitiği

Oyun geliştirme

Web geliştirme

Uygulama geliştirme

Finans

Yukarıda popüler programlama ile yapabilecekleriniz yer alıyor. Listede bulunan maddelerin detaylarına aşağıdan göz atabilirsiniz.

1. Günlük Görevler

Python yalnızca programcılar ve veri bilimcileri için değildir. Söz konusu programlama dili küçük işletme sahipleri, sosyal medya uzmanları ve gazeteciler gibi daha az veri ağırlıklı mesleklerde çalışan kişiler için çeşitli imkânlar sağlar.

Söz konusu dil, programcı olmayan kişilerin hayatını önemli ölçüde kolay hâle getirebilir. Python ile yapabilecekleriniz arasında borsa ya da kripto para fiyatlarını takip etme, market alışveriş listesini güncelleme, aile üyelerine rastgele ev işleri atama ve çevrim içi formları otomatik doldurma ve daha fazlası bulunuyor.

2. Yapay Zekâ ve Makine Öğrenimi

Python kararlı, esnek ve basit bir programlama dili olduğundan ötürü çeşitli makine öğrenimi ve yapay zeka (AI) projeleri için mükemmel bir dildir. Bu nedenden dolayı söz konusu dil, veri bilimcileri arasında en sevilen diller arasında yer alıyor.

3. Veri Görselleştirme

Veri görselleştirme, bir başka popüler alandır. Python, esnekliğinin ve açık kaynaklı olmasının yanı sıra Pandas Visualization ve Plotly gibi çeşitli grafik kitaplıkları sunar. Olasılıklar çok geniştir ve verileri anlamlı içgörülere dönüştürmenize imkân tanır.

4. Veri Analitiği

Tıpkı yapay zekâ ve makine öğrenimi gibi veri analitiği de Python programlama dilini kullanan ve hızla gelişen bir başka alandır. Günümüzde çok fazla veri oluşturulduğundan dolayı bilgiyi toplayabilecek, işleyebilecek ve düzenleyebilecek kişilere ihtiyaç var.

Veri bilimi ve analitik için Python oldukça mantıklıdır çünkü verileri analiz etmek için nispeten hızlı ve kullanımı kolaydır. Söz konusu programlama dili sayesinde veri analitiği gerçekleştirilebilir.

5. Oyun Geliştirme

Python, video oyunu sektöründeki standartlardan uzak olmasına rağmen basit oyunlar geliştirilebilmesine olanak tanır. Bu, yazılım dilinin hızlı şekilde prototip geliştirmek için kullanışlı bir araç olabileceği anlamına gelir.

6. Web Geliştirme

Python, Web geliştirme için harika bir dildir. Bunun nedeni ise Pyramid, Django ve Flask gibi aralarından seçim yapabileceğiniz çeşitli seçeneklerin olmasıdır. Kapsamlı kütüphaneler ve modüller sayesinde veri tabanı erişimi, içerik yönetimi ve veri yetkilendirme gibi işlevler mümkün.

7. Uygulama Geliştirme

Popüler yazılım dilinin kullanım alanları arasında uygulama geliştirme de bulunuyor. Dünya genelinde çok fazla sayıda kişi tarafından tercih edilen programlama dili olan Python’u kullanarak uygulamalar geliştirebilirsiniz.

8. Finans

Python, finans sektöründe ağırlıklı olarak nitel ve nicel analiz gibi alanlarda giderek daha fazla kullanılmaya başlandı. Varlık fiyatı eğitimlerini ve tahminlerini belirlemede ve farklı veri kaynakları arasında iş akışlarını otomatik hâle getirme noktasında oldukça önemlidir.

Büyük veri kümeleri ile çalışmak için ideal bir yazılım dili olan Python, bilgilerin derlenmesine ve işlenmesine olanak tanıyacak çeşitli kütüphaneleri bulunur. Bu nedenden dolayı finans dünyasında tercih edilen dillerden bir tanesidir.

Python Öğrenmek İçin Nedenler

İş bulma konusunda kolaylık

Yüksek maaş

Öğrenmesi kolay

Çeşitli ücretsiz kaynaklar

Kullanıcı topluluğu

Popüler programlama dilini öğrenmek için birçok neden bulunuyor. Bu nedenlerden bir tanesi de iş bulma konusunda sağladığı kolaylıktır. Bir diğer neden ise yüksek maaştır. Amerika Birleşik Devletleri’nde giriş seviyesi yazılım geliştiricinin yıllık ortalama maaşı 73 bin 581 dolarken kıdemli Python geliştiricinin yıllık ortalama maaşı 107.909 dolardır.

Öğrenmesi son derece kolay olan programlama dili için internette çeşitli ücretsiz kaynaklar bulunuyor. Bu, yazılım dilini herhangi bir ücret ödemeden öğrenebileceğiniz anlamına geliyor. Programlama dilinin ayrıca büyük bir kullanıcı topluluğu bulunuyor.

Bu yazıda Python ne demek sorusu dahil olmak üzere birçok soruyu cevapladık. Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.