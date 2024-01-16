Günlerdir Dillerden Düşmeyen Jeffrey Edward Epstein Vakası Nedir?

Dünyada büyük günde oluşturulan Epstein dava dosyalarını konuşuluyor. Detaylara girdikçe şok edici, kan dondurucu iddiaların yer aldığı dosyalarda dünya siyasetinin önde gelen birçok isminin adı geçiyor.

ABD'de kız çocuklarına yönelik cinsel istismar, pedofili ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanırken hapishanede ölü bulunan Amerikalı milyarder Jeffrey Epstein vakasına ilişkin tüm detayları ve iddiaları sizin için araştırdık!

Jeffrey Edward Kimdir?

Jeffrey Epstein 20 Ocak 1953'te New York'ta doğdu. 1967'de Interlochen Sanat Merkezi'ndeki Ulusal Müzik Kampı'na katıldı. 5 yaşındayken piyano çalmaya başladı. 1969'da 16 yaşındayken Lafayette Lisesi'nden iki sınıf atlayarak mezun oldu.

O yıl, 1971'de üniversiteyi değiştirene kadar Cooper Union'daki derslere katıldı. Eylül 1971'den itibaren New York Üniversitesi'nde Courant Matematik Bilimleri Enstitüsü'ne katıldı, ancak Haziran 1974'te diploma almadan ayrıldı.

Epstein, Eylül 1974'te Manhattan'ın Yukarı Doğu Yakası'ndaki lüks ve özel Dalton Okulu'nda fizik ve matematik öğretmeni olarak çalışmaya başladı.

Daha sonra bankacılık ve finans sektörüyle ilgilendi. Finans sektöründeki çalışmalarıyla kısa sürede milyoner oldu.

Jeffrey Edward Davası Nedir?

Jeffrey Epstein soruşturması ilk olarak 2005 yılında Palm Beach, Florida'daki polislere bir yetişkinin, 14 yaşındaki bir kıza para karşılığı uygunsuz masajlar yapmasını istediği ihbar edilince başladı.

Epstein, Florida eyaletinde hakkındaki cinsel istismar ve kız çocuklarını pazarlama suçlarıyla ilgili olarak 2008 yılında suçlarını kabul ederek bir anlaşma yaptı.

Epstein aralarında ABD Başkanı Donald Trump, eski başkan Bill Clinton ve İngiltere Prensi Andrew'ın da bulunduğu çok sayıda ünlü isimle yakınlığıyla da biliniyordu. Prens Andrew hakkında da Epstein'le birlikte reşit olmayan kız çocuklarıyla olduğuna dair iddialar ortaya atılmıştı.

66 yaşındaki Jeffrey Epstein, en küçüğü 14 olmak üzere 18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamalarıyla tutuklandı. 2019 yılında ise hücrede ölü bulundu.

Virjin Adaları ve New York'ta Malikane

Tespit edilene göre New York'taki bir malikane, Palm Beach'teki bir villa, ABD Virgin Adaları'ndaki özel bir ada ve Santa Fe dışındaki bir çiftlik de dahil olmak üzere çeşitli yerlere götürülen Epstein kurbanları var.

Epstein'ın Palm Beach'teki malikanesine getirdiği her yeni kız çocuğu için en az 200 dolar ödeme yaptığı da öne sürülüyor.

Pedofili Adasında Bilim İnsanı

Epstein, yıllar boyunca dünyanın en önde gelen çoğunlukla erkek bilim insanlarıyla kişisel ilişkiler kurmuştu. O bilim insanlarından biri de kara deliklerin mucidi Stephen Hawking.

İngiliz bilim insanı Hawking 2006 yılında finansör Jeffrey Epstein tarafından düzenlenen bir etkinlikte, özel adanın konuklarındandı.

Epstein'ın eski kız arkadaşı ve suç ortağı Ghislaine Maxwell'a yazılmış 2015 tarihli bir e-posta, Hawking'in Epstein'ın özel adasındaki cinsel istismarlara dahil olduğunu içeriyor.

Bu e-posta, Virginia Giuffre tarafından Epstein'ın kurbanlarından biri olarak Maxwell'a karşı açılan bir iftira davası kapsamında keşif belgelerinde yer aldı. E-postada Giuffre'nin Hawking'in reşit olmayan kızların da bulunduğu bir grup seks partisinde yer aldığını iddia ediyor.

Epstein'ın Maxwell'a, Giuffre'nin iddiasını çürütebilecek herkese ödül teklif etmesini söylüyor. Bu iddiayı destekleyen mahkeme belgesinde başka bir kanıt yok. Belge, Miami Herald'ın açtığı davaya yanıt olarak binlerce sayfa kayıt ile birlikte yayımlanmıştı.

Epstein adı skandallarla henüz anılmazken, dünyanın araştırma merkezlerini finanse etmiş; Harvard'a yaklaşık 9 milyon dolar ve MIT'ye 800 bin dolar bağışlamıştı.

Vakadaki Türkiye Detayları

Toplamda binlerce sayfa tutan dosyalarda en çok konuşulan konulardan biri de Türkiye detaylarıydı. Epstein'ın pilotları aracılığı ile dünyanın dört bir yanından kız çocuklarını kaçırdığı ve bunları fuhuş ağında kullandığı öne sürülmüştü. O ülkelerden birisinin de Türkiye olduğu ifade ediliyordu.

Haberturk.com'un incelediği ve şu ana kadar açıklanan belgelerde Türkiye, 1 kez çocuk kaçırma olayında geçiyor. Jeffrey Epstein'ın adasına ünlü isimleri götürmek için kullandığı 'Lolita Express' pilotu Nadia Marcinkova'nın sorgu dosyası 15 Mart 2010 tarihine ait görünüyor.

Marcinkova'nın Epstein'ın özel misafirlerini taşımak ve yurt dışından getirilen kurbanların taşınmasını organize etmekten sorumlu olduğu ifade ediliyor. Ancak dosyalarda hiçbir suçla itham edilmeyen Marcinko'nun avukatları bu iddiayı reddediyor ve onun da kurban olduğunu öne sürüyor.

Türkiye'deki Depremde Kaçırılan Çocuklar İle Bağlantısı İddiası

1999 depreminde çocukların kaçırılması ile Epstein'ın doğrudan bağlantısı olduğu iddiaları da sosyal medyada büyük infial yaratsa da bu doğrudan dosyalarda yer alan bir detay değil.

Kaçırılma ifadelerinde Türkiye'nin yer alması ve Epstein'ın bu dönemlerde insan ticareti faaliyetlerinde bulunması nedeniyle bu iddialar yer alıyor.

Dönemin Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu'ndan (SHÇEK) sorumlu Devlet Bakanı Hasan Gemici ve SHÇEK Genel Müdürü Bülent İlik, arşiv kayıtlarında yer alan röportajlarda organ mafyası ya da çocuk tacirleri konusunda şu ana kadar ihbar almadıklarını açıklamıştı. 18 çocuğa ulaşılmak için çok yönlü soruşturma yürütüldüğü belirtilmişti.

Yine Türk medyasında yer alan organ mafyası haberlerinin artması üzerine arşivlerde dönemin Başbakanı Bülent Ecevit'in talimatıyla soruşturmaya konu olduğu ve 2 aylıktan 17 yaşa kadar 27 çocuğun bulunamadığı belirtiliyor. Ancak bu çocukların doğrudan ya da dolaylı bir şekilde adı bu raporlarda geçmiyor.

Epstein'ı Araştıran Amerikalı Gazeteci

Ve bugün tüm bunların konuşulmasını sağlayan en önemli isim: Araştırmacı - soruşturmacı gazeteci Julie K. Brown.

Brown'ın 2017 ve 2018'de Miami Herald için yaptığı haberler Epstein'a yönelik daha fazla suçlamaya yol açmış ve yaklaşık 80 kurbanının kimliği belirlenmişti.