UMKE Mobil uygulaması ile Android cihazlarınızdan acil yardım talebinde bulunabilir ya da ekip arkadaşlarınızla iletişime geçebilirsiniz.

Sağlık Bakanlığı’na bağlı olarak çalışan ve doğal afetlerde, kazalarda, afetlerde ilk tıbbi müdahaleyi yapan çalışanlardan oluşan Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi için geliştirilen UMKE Mobil uygulaması, acil durum vakalarını daha çabuk bildirme imkanı sunuyor. UMKE personellerinin acil durum vakalarına hızlıca ulaşabilmesi amaçlanan UMKE Mobil uygulamasında, personeller de ekip arkadaşlarıyla iletişime geçebiliyorlar.

UMKE personelinin ekip arkadaşlarına konum, fotoğraf, video ve mesaj paylaşımına izin veren UMKE Mobil uygulaması, bunun yanında kendileri için gönderilen duyuru ve anketlere de katılım sağlayabiliyorlar. Acil durumlarda zaman kazandıran UMKE Mobil uygulaması ücretsiz olarak sunuluyor.