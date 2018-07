Up Left Out, ekrandaki tüm nesneleri uygun yerlerine yerleştirerek ilerlemeye çalıştığınız ve tüm zorlu seviyeleri tamamlamaya çalıştığınız bir oyundur. Bağımlılık yapıcı etkisi bir hayli yüksek olan oyunda amacınız hızlı bir şekilde tüm bölümleri çözmek.

Arkadaşlarınıza meydan okuyabileceğiniz ve yeteneklerinizi sergileyebileceğiniz bir oyun olarak nitelendirebileceğim Up Left Out, beyninizi sınırlarına kadar zorlayabileceğiniz bir oyundur. Oyundaki tek amacınız panodaki öğelerin kilitlerini çözmek ve seviyeyi tamamlamak. Yüksek puanlara ulaşarak liderlik koltuğuna da oturabileceğiniz oyunda minimal bir atmosfer bulunuyor. Rahatlatıcı özellikleri de bir hayli ön planda olan oyunda sürükleyici bir deneyim yaşayabiliyorsunuz. Son derece basit bir oynanışa sahip olan oyunda dikkatli olmanız gerekiyor. 50'ye yakın zorlu seviyeye sahip olan Up Left Out, mutlaka telefonlarınızda yer alması gereken bir oyun diyebilirim.

Up Left Out oyununu Android cihazlarınıza indirebiliyorsunuz.