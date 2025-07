Eleştirmenlerden Tam Not Almış En İyi 2 Kişilik Oyunlar

En iyi iki kişilik oyunlar hangileri? Video oyunları, tek başına sürükleyici maceralar sunsa da arkadaşlarla paylaşılan deneyimlerin yerini he zaman tutmayabilir. Neyse ki bu noktada devreye iki kişilik oyunlar giriyor. Bu yazımızda eleştirmenlerinden tam not almayı başarmış en iyi iki kişilik oyunları listeledik.

En İyi 2 Kişilik Oyunlar Listesi

En iyi iki kişilik oyıunlar listemizde zamana meydan okuyan klasik Left 4 Dead 2'ten tutun da türün en iyi örneği olarak kabul edilen It Takes Two'ya kadar pek çok farklı oyun var. Dilerseniz bu oyunlarla ilgili daha detaylı bilgiye aşağıdan ulaşabilirsiniz.

It Takes Two

Metacritic Puanı: 89 (PC), 90 (PS5), 89 (Xbox Series X)

89 (PC), 90 (PS5), 89 (Xbox Series X) Tür: Aksiyon-Macera, Platform, Co-op

Hazelight Studios tarafından geliştirilen It Takes Two, sadece iki kişiyle oynanabilen, yaratıcı mekanikleri ve dokunaklı hikayesiyle 2021 yılında "Yılın Oyunu" da dahil olmak üzere pek çok ödül kazanan eşsiz bir oyun. Cody ve May adındaki boşanmak üzere olan bir çiftin sihirli bir şekilde oyuncaklara dönüşmesiyle başlayan macera, oyuncuları sürekli değişen oynanış deneyimleriyle baş başa bırakır. Her yeni bölümde farklı yetenekler kazandığınız oyun size eğlenceli vakit geçirmenin yanı sıra iş birliğinin önemini de hatırlatıyorç

Portal 2

Metacritic Puanı: 95 (PC), 95 (PS3), 95 (Xbox 360)

95 (PC), 95 (PS3), 95 (Xbox 360) Tür: Bulmaca, Platform, Co-op

Valve tarafından geliştirilen Portal 2, tüm zamanların en iyi bulmaca oyunlarından biri olarak kabul edilir. Oyunun iki kişilik co-op modu ayrı bir hikaye sunar ve oyuncuları GLaDOS'un alaycı zekası eşliğinde portallar aracılığıyla zihin açıcı bulmacaları çözmeye zorlar. Her iki oyuncunun da farklı portal silahlarına sahip olması, sürekli iletişim ve eşgüdüm gerektirmesiyle öne çıkıyor.

Split Fiction

Bir başka Hazelight Studios oyunu olan Split Fiction, iki kişilik oyunlar listemizdeki en yeni yapım. Oyun, Mio ve Zoe adlı iki genç yazarın hikayesini anlatıyor. Kişilerin hayal gücünü sanal bir dünya oluşturmak için kullanan bir makinenin içerisinde kalan kahramanlarımız onlara yardım eden şirketin her şeyi yazarların fikirlerini çalmak için yaptığını öğrenir ve macera başlar. Eğer It Takes Two'yu beğendiyseniz kuşkusuz Split Fiction tam da size göre olacak.

Divinity: Original Sin 2

Metacritic Puanı: 93 (PC), 92 (PS4), 92 (Xbox One), 93 (Switch)

93 (PC), 92 (PS4), 92 (Xbox One), 93 (Switch) Tür: RYO (RPG), Taktiksel Savaş, Co-op

Larian Studios'un bu destansı rol yapma oyunu, derin hikayesi, seçimlerinize göre şekillenen dünyası ve sıra tabanlı, taktiksel savaş sistemiyle büyük beğeni topladı. İki kişilik co-op modu, oyuncuların devasa bir fantezi dünyasını birlikte keşfetmesine, görevleri paylaşmasına ve her kararın sonucunu birlikte deneyimlemesine olanak tanıyor. Arkadaşınızla birlikte kendi maceranızı yazmak istiyorsanız, Divinity: Original Sin 2 kesinlikle kaçırılmaması gereken bir deneyim.

Overcooked! 2

Metacritic Puanı: 81 (PC), 81 (PS4), 81 (Switch), 81 (Xbox One)

81 (PC), 81 (PS4), 81 (Switch), 81 (Xbox One) Tür: Parti, Simülasyon, Co-op

Ghost Town Games tarafından geliştirilen bu kaotik ve eğlenceli mutfak simülasyonu, iletişim ve işbirliğinin önemini sonuna kadar hissettirir. Oyuncular, sürekli değişen ve giderek zorlaşan mutfaklarda yemek siparişlerini yetiştirmeye çalışırken, aynı anda birçok görevi yerine getirmek zorundadır. İki oyuncuyla oynandığında bile, ekran başında kahkahalar atacağınız, bolca gerileceğiniz ve sonunda bir yemeği başarıyla tamamladığınızda büyük bir zafer hissi yaşayacağınız garanti.

A Way Out

Metacritic Puanı: 78 (PC), 78 (PS4), 79 (Xbox One)

78 (PC), 78 (PS4), 79 (Xbox One) Tür: Aksiyon-Macera, Co-op

Hazelight Studios'un bir diğer iddialı yapımı olan A Way Out, sadece iki oyuncuyla (yerel veya çevrimiçi) oynanabilen, hapishaneden kaçış temalı sinematik bir aksiyon-macera oyunudur. Hikaye boyunca, iki ana karakterin (Vincent ve Leo) farklı becerilerini kullanarak bulmacaları çözmeleri ve engelleri aşmaları gerekir. Ekranın sürekli bölünmesi ve iki karakterin aynı anda farklı eylemlerde bulunması gibi yenilikçi mekanikleriyle dikkat çekiyor.

Cuphead

Metacritic Puanı: 88 (PC), 86 (Xbox One), 87 (Switch), 86 (PS4)

88 (PC), 86 (Xbox One), 87 (Switch), 86 (PS4) Tür: Run-and-Gun, Platform, Co-op

Studio MDHR tarafından geliştirilen Cuphead, 1930'ların çizgi film estetiğiyle büyüleyen, zorlu ama bir o kadar da ödüllendirici bir koş ve ateş (run-and-gun) platform oyunudur. Oyunun ana odak noktası ise görsel olarak muhteşem tasarlanmış zorlu boss savaşları. İki kişilik co-op modu zaten yüksek olan zorluğu daha da artırsa da bir arkadaşınızla birlikte bir boss'u yendiğinizde alınan zafer hissi paha biçilmez olacak.

Stardew Valley

Metacritic Puanı: 89 (PC), 89 (PS4), 87 (Switch), 87 (Xbox One)

89 (PC), 89 (PS4), 87 (Switch), 87 (Xbox One) Tür: RYO, Simülasyon, Co-op

ConcernedApe tarafından geliştirilen Stardew Valley, oyuncuların harap bir çiftliği restore edip kendi tarım imparatorluklarını kurduğu rahatlatıcı bir yaşam ve çiftçilik simülasyonu. Oyunun çok oyunculu modu, arkadaşlarınızla birlikte çiftlik kurmanıza, mahsul yetiştirmenize, balık tutmanıza, madencilik yapmanıza ve kasaba halkıyla etkileşime geçmenize olanak tanıyor.

Baldur's Gate 3

Metacritic Puanı: 96 (PC), 96 (PS5), 97 (Xbox Series X)

96 (PC), 96 (PS5), 97 (Xbox Series X) Tür: RYO (RPG), Taktiksel Savaş, Co-op

Larian Studios'un bu devasa ve çığır açıcı rol yapma oyunu, zengin hikayesi, derin karakterleri, inanılmaz seçim özgürlüğü ve taktiksel sıra tabanlı savaş sistemiyle eleştirmenlerden ve oyunculardan tam not aldı. Özellikle 2023 yılında "Yılın Oyunu" ödülünü kazanmasıyla adından sıkça söz ettirmiştir. Oyun, iki oyuncuyla (yerel bölünmüş ekran veya çevrimiçi) birlikte oynanabilme özelliği sayesinde, arkadaşlarınızla Dungeons & Dragons evreninde kendi epik maceralarınızı yaratmanıza imkan tanır. Her kararınızın ve eyleminizin hikayeyi etkilemesi, işbirliğine dayalı deneyimi eşsiz kılıyor.

Minecraft

Metacritic Puanı: 93 (PC)

93 (PC) Tür: Sandbox, Hayatta Kalma, Macera, Co-op

Mojang Studios tarafından yaratılan Minecraft, tüm zamanların en çok satan ve kültürel bir fenomen haline gelmiş bir oyundur. Oyunculara sonsuz yaratıcılık ve keşif imkanları sunan bu sandbox oyunu, iki veya daha fazla oyuncuyla birlikte devasa yapılar inşa etmek, madencilik yapmak, tehlikeli canavarlarla savaşmak ve kendi maceralarınızı yaratmak için mükemmel bir platform sağlar. Arkadaşınızla birlikte kendi sanal dünyanızı inşa etmek istiyorsanız Minecraft kesinlikle ideal bir seçim.

Left 4 Dead 2

Metacritic Puanı: 89 (PC), 89 (Xbox 360)

89 (PC), 89 (Xbox 360) Tür: FPS, Hayatta Kalma Korku, Co-op

Valve'ın geliştirdiği bu hızlı tempolu zombi kıyameti temalı FPS oyunu, dört kişilik takım odaklı bir nişancı olsa da, iki oyuncuyla bile oldukça yoğun ve eğlenceli bir hayatta kalma deneyimi sunuyor. Oyuncular ise birlikte çalışarak sürekli gelen zombi ordularına ve özel enfektelilere karşı birlikte mücadele ederek güvenli bir noktaya ulaşmaya çalışıyor. Left 4 Dead 2 kuşkusuz türün en klasik örneklerinden biri. En güzel yanı ise sadece iki kişiyla sınırlı değil. Dört kişiye kadar birlikte oynayabilirsiniz.

Ultimate Chicken Horse

Metacritic Puanı: 83 (PC)

83 (PC) Tür: Parti, Platform, Co-op/Rekabetçi

Clever Endeavour Games'in geliştirdiği Ultimate Chicken Horse, oyuncuların platform seviyesini inşa edip aynı zamanda yarıştığı dahiyane bir parti oyunudur. Basit kontrolleri ve sınırsız yaratıcılık potansiyeliyle öne çıkan bu oyun iki kişiyle oynandığında bile hem işbirliğini (seviyeyi birlikte inşa ederken) hem de rekabeti (en iyi skor için yarışırken) bir araya getirerek saatlerce eğlence sunuyor.

Project Zomboid

Metacritic Puanı: 84 (PC)

84 (PC) Tür: Hayatta Kalma, RYO, Sandbox, Co-op

The Indie Stone tarafından geliştirilen Project Zomboid, şimdiye kadar yapılmış en gerçekçi ve acımasız zombi kıyameti hayatta kalma oyunlarından biridir. Oyuncular, zombilerin istila ettiği bir dünyada hayatta kalmak için barınak inşa eder, yiyecek arar, eşya üretir ve enfeksiyondan kaçınır.

Derinlemesine beceri sistemleri, detaylı yaralanma mekanikleri ve sürekli tehdit hissiyle eleştirmenlerden övgü aldı. İki kişilik veya daha fazla co-op modu, arkadaşınızla birlikte strateji geliştirmenizi, kaynakları paylaşmanızı ve kıyamet sonrası dünyada birlikte mücadele etmenizi sağlayarak deneyimi daha da zenginleştirir.

Unravel Two

Metacritic Puanı: 80 (PC), 80 (PS4), 80 (Switch), 79 (Xbox One)

80 (PC), 80 (PS4), 80 (Switch), 79 (Xbox One) Tür: Platform, Bulmaca, Co-op

Coldwood Interactive tarafından geliştirilen Unravel Two, iki sevimli iplikten karakter olan Yarny'leri kontrol ettiğiniz görsel olarak büyüleyici bir platform bulmaca oyunudur. Bu oyun, başlangıçtan itibaren iki oyuncu için tasarlanmıştır ve iplik karakterlerin birbirine bağlı olması, bulmacaları çözmek ve engelleri aşmak için sürekli işbirliği gerektirir.

Don’t Starve Together

Metacritic Puanı: 83 (PC)

83 (PC) Tür: Hayatta Kalma, Sandbox, Co-op

Klei Entertainment'ın geliştirdiği Don’t Starve Together, gotik ve el çizimi sanat tarzına sahip bir hayatta kalma oyunudur. Oyuncular, düşmanca ve tuhaf bir dünyada açlıktan ölmeden, akıl sağlıklarını kaybetmeden ve yaratıklar tarafından yenmeden hayatta kalmaya çalışır. Tek oyunculu sürümünün çok oyunculu uzantısı olan "Together", arkadaşlarınızla birlikte üs kurmanıza, kaynak toplamanıza ve korkunç yaratıklarla savaşmanıza olanak tanır.

Stranded Deep

Metacritic Puanı: 65 (PC), 60 (PS4), 60 (Xbox One) - Not: Eleştirmen puanları nispeten düşük olsa da, hayatta kalma türündeki popülerliği ve 2 kişilik co-op moduyla oyuncular arasında oldukça beğenilen bir yapım olduğu için listeye dahil edilmiştir.

65 (PC), 60 (PS4), 60 (Xbox One) - Not: Eleştirmen puanları nispeten düşük olsa da, hayatta kalma türündeki popülerliği ve 2 kişilik co-op moduyla oyuncular arasında oldukça beğenilen bir yapım olduğu için listeye dahil edilmiştir. Tür: Hayatta Kalma, Macera, Co-op

Beam Team Games tarafından geliştirilen Stranded Deep, okyanusun ortasında, gizemli bir adada mahsur kalan bir kazazedeyi konu alan bir hayatta kalma oyunudur. Oyuncular, yiyecek ve su ararken, eşya üretirken, barınak inşa ederken ve tehlikeli deniz canlılarından kaçınırken okyanusun acımasız koşullarıyla yüzleşir. İki kişilik co-op modu, arkadaşınızla birlikte bu zorlu adada hayatta kalma mücadelesi vermenizi, kaynakları paylaşmanızı ve birbirinize destek olmanızı sağlar. Oyunun gerçekçi hayatta kalma mekanikleri ve atmosferi oyuncular tarafından takdir edilmektedir.

Borderlands 2

Metacritic Puanı: 89 (PC), 90 (PS3), 89 (Xbox 360)

89 (PC), 90 (PS3), 89 (Xbox 360) Tür: Nişancı RYO (Looter Shooter), FPS, Co-op

Gearbox Software tarafından geliştirilen Borderlands 2, çizgi roman benzeri görsel tarzı, çılgın mizahı ve milyonlarca silah seçeneğiyle öne çıkan bir "looter-shooter" RPG'dir. Oyuncular, Pandora gezegeninin tehlikeli dünyasında görevleri tamamlar, düşmanları yok eder ve sürekli daha iyi teçhizat peşinde koşar. Oyun, 2 kişilik (veya daha fazla) co-op moduyla, arkadaşlarınızla birlikte destansı boss savaşlarına girmeye ve sayısız düşmanı alt etmeye olanak tanır.

Bu listede eleştirmenlerden tam not almış en iyi 2 kişilik oyunları sizler için derledik. Yukarıdaki yapımların her biri kendine özgü mekanikleriyle siz ve arkadaşlarınız için eğlenceli bir deneyim vaat ediyor.

Peki, sizin oyun arkadaşınızla birlikte oynamaktan en keyif aldığınız oyunlar hangileri? Listemize eklenmesi gerektiğini düşündüğünüz başka iki kişilik oyunlar var mı? Yorumlar kısmında düşüncelerinizi ve deneyimlerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın! Daha fazla oyun rehberi, inceleme ve güncel haberler için Tamindir'i takipte kalın!