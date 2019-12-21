Walmart, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınınızda kullanabileceğiniz işlevsel bir mobil alışveriş uygulamasıdır.

Çevrimiçi alışveriş işlemlerinizi gerçekleştirmek için kullanabileceğiniz bir uygulama olarak dikkat çeken Walmart, alışveriş yapmayı sevenlerin mutlaka denemesi gereken bir servis. Uygulama ile hem kendi alışveriş işlemlerinizi yapabiliyor hem de arkadaşlarınıza hediyeler alabiliyorsunuz. Kullanışlı menüleri ve işlevsel özellikleriyle de ön plana çıkan Walmart sizleri bekliyor.

Basit bir kullanıma sahip olan uygulamada hoş bir tasarım da yer alıyor. Bu tarz bir uygulama arayışınız varsa Walmart'ı kaçırmayın.

Walmart uygulamasını Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.