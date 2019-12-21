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Walmart 19.43.1 (Android)
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  4. Walmart - Android için Alışveriş Uygulaması

Walmart

19.43.1
Android
Walmart
ÜCRETSİZ
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Harika deneyim sunan bir alışveriş uygulaması

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Murat İşçi
Murat İşçi -

Walmart, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınınızda kullanabileceğiniz işlevsel bir mobil alışveriş uygulamasıdır.

Çevrimiçi alışveriş işlemlerinizi gerçekleştirmek için kullanabileceğiniz bir uygulama olarak dikkat çeken Walmart, alışveriş yapmayı sevenlerin mutlaka denemesi gereken bir servis. Uygulama ile hem kendi alışveriş işlemlerinizi yapabiliyor hem de arkadaşlarınıza hediyeler alabiliyorsunuz. Kullanışlı menüleri ve işlevsel özellikleriyle de ön plana çıkan Walmart sizleri bekliyor.

Basit bir kullanıma sahip olan uygulamada hoş bir tasarım da yer alıyor. Bu tarz bir uygulama arayışınız varsa Walmart'ı kaçırmayın.

Walmart uygulamasını Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.