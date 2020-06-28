Kanyonda mahsur kalan bir insan topluluğu için yerleşim yeri inşa etmeye çalışacağımız oyun da güzel bir çiftlik alanı meydana getirerek insanların hayatını devam ettirmelerini sağlayacağız.

Detaylı içeriklerin yer aldığı oyun içerisinde güzel bir sınır çiftliği hayata geçirerek bu çiftlik içerisinde yemyeşil alanlar, hasat alanları ve yerleşim yerleri meydana getireceğiz.

Eğlenceli bir yapı eşliğinde oyunculara ücretsiz olarak sunulan Westbound:Perils Ranch macera oyunları arasında gösterilirken oyuncular maceradan ziyade adeta bir simülasyon deneyiminin tadını çıkaracaklar.

Ormanlardaki ağaçları baltamız ile keserek oyuna başlayacağımız yapım da meyve ve sebze yetiştirerek hasat meydana getirebilecek ve bunları satarak gelir elde edebileceğiz. Kendi çamurdan kalemizi oluşturabileceğimiz oyun da ayrıca araziyi dilediğimiz gibi özelleştirebileceğiz.

Play Store üzerinde ücretsiz olarak yayınlanan oyun 10 milyondan fazla oyuncu tarafından oynanmaya devam ediliyor.