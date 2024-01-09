Simülasyon oyunları sevenlerin son zamanlardaki favori yapımlarından biri olan Ranch Simulator epey keyifli bir oyun. “İnşa et, çiftçilik yap, avla” temasına sahip bir oyun olan Ranch Simulator 2023 yılında çıkış yaptı. Pek çok simülasyon sever ise Ranch Simulator sistem gereksinimleri nedir diye merak etti. Biz de bu yazımızda sizlere Ranch Simulator’un sistem gereksinimlerini paylaştık.

Ranch Simulator 2023 yılında çıkmış bir oyun olmasına rağmen son derece az sistem istiyor. Görsel olarak da aşırı iddialı bir oyun olmadığından ötürü pek çok sistemde sorunsuz çalışacaktır. Zira oyun aynı zamanda oldukça optimize.

Ranch Simulator Minimum Sistem Gereksinimleri

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi : Windows 10 (sadece 64-bit versiyonu)

: Windows 10 (sadece 64-bit versiyonu) İşlemci : Intel Core i5-3570K ya da AMD FX-8310

: Intel Core i5-3570K ya da AMD FX-8310 Bellek : 8 GB RAM

: 8 GB RAM Ekran Kartı : NVIDIA GeForce GTX 760 ya da AMD Radeon RX 470

: NVIDIA GeForce GTX 760 ya da AMD Radeon RX 470 DirectX : Sürüm 12

: Sürüm 12 Depolama: 15 GB kullanılabilir alan

Ranch Simulator Önerilen Sistem Gereksinimleri

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi : Windows 10 (sadece 64-bit versiyonu)

: Windows 10 (sadece 64-bit versiyonu) İşlemci : Intel Core i7-4790 ya da AMD Ryzen 3 3200G

: Intel Core i7-4790 ya da AMD Ryzen 3 3200G Bellek : 12 GB RAM

: 12 GB RAM Ekran Kartı : NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB / GTX 1660 Super ya da Radeon RX 590

: NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB / GTX 1660 Super ya da Radeon RX 590 DirectX : Sürüm 12

: Sürüm 12 Depolama: 15 GB kullanılabilir alan

Görünen o ki Ranch Simulator’ün sistem gereksinimleri gayet makul. Eğer çok eski bir bilgisayarınız yoksa Ranch Simulator bilgisayarınızda rahatlıkla çalışacaktır.

Eğer sisteminiz Ranch Simulator’ü çalıştırmaya yetmiyorsa hemen üzülmeyin. Ranch Simulator’ün mobil versiyonu da mevcut. Eğer sisteminiz Ranch Simulator sistem gereksinimlerini karşılamıyorsa oyunu mobilde oynamayı da deneyebilirsiniz. Eski bilgisayarı olan ya da mobilde oyun oynamayı daha çok sevenler için Ranch Simulator’u telefonda oynamak çok daha iyi olacaktır.

Ranch Simulator sistem gereksinimleri ile alakalı paylaşacaklarımız bu kadardı. Umuyoruz ki sizler için faydalı olmuştur. Siz daha önce Ranch Simulator oynamış mıydınız? Ranch Simulator’ün sistem gereksinimlerini nasıl buldunuz? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Bunun gibi içeriklere, güncel oyun ve teknoloji haberlerine anında ulaşmak için Tamindir’i takipte kalmayı unutmayın.