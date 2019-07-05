Windscribe, her ay ücretsiz 10GB bant genişliği sunan tek VPN uygulaması.

Wikipedia gibi engelli sitelere giriş yapmak, Türkiye’de olmayan servisleri kullanmak, Google Play Store’dan indirilemeyen oyun ve uygulamaları indirmek, YouTube hız artırmak, Netflix Amerika içeriklerine ulaşmak, herkesin bağlanabildiği ortak ağlarda internete güvenli bir şekilde girmek için kullanabileceğiniz VPN uygulamalarından biri. Diğer ücretsiz Android VPN uygulamalarından en büyük farkı; ücretsiz planda 10GB veri kullanımına izin vermesi. Her ay 10GB veri almak için tek yapmanız gereken e-posta adresinizi girmek. Hesabınıza giriş yaptıktan sonra mobil ve masaüstü dilediğiniz cihazdan ücretsiz veri hakkınızı kullanabiliyorsunuz.

Windscribe Özellikleri

Kullanımı son derece basit (Sadece tek dokunuşla açın)

Ağ beyaz listesi (Evde, işte VPN’i otomatik etkinleştirme/devre dışı bırakma)

Tüm verilerinizi şifreler. Böylece kimse internet aktivitelerinizi izleyemez.

Katı kayıt tutmama politikası

10 ülkedeki sunucuya erişme (Amerika, Kanada, İngiltere ve daha fazlası)

Windscribe, ücretsiz kullanılabilecek bir VPN ancak sınırsız bant genişliği, sınırsız bağlantı, daha fazla sunucu (60’ın üzerinde ülke, 100’ün üzerinde veri merkezi) istiyorsanız pro sürüme yükseltmeniz gerekiyor ki, bence hiç gerek yok.