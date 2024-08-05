Herhangi bir nedenden ötürü VPN yazılımı kullanmak istiyorsanız VPN kullanmak güvenli mi sorusunun yanıtını merak ediyor olabilirsiniz. Bu rehberde VPN'lere dair merak edilen bazı soruları yanıtlayacağız.

İnternet kullanıcıları, çeşitli sebeplerden ötürü telefon, bilgisayar veya tablet üzerinden VPN yazılımına ihtiyaç duyabiliyor. Peki, VPN kullanmak tehlikeli mi? Bu soruyu yanıtlamadan önce çevrim içi ortamda kısıtlamaları ortadan kaldıran VPN'lerin tam olarak ne anlama geldiğine bir göz atalım.

VPN Nedir?

Virtual private network sözcüklerinin kısaltması olan VPN'in Türkçe karşılığı sanal özel ağdır. VPN, kullanıcının cihazı ile VPN sunucusu arasında çevrim içi etkinliği ve konumu gizleyen güvenli bir tünel oluştur.

Bu tünel, kullanıcıların verilerini üçüncü tarafların anlayamayacağı şekilde şifreler. Böylelikle çevrim içi gizlilik korunur. Peki, VPN kullanmak güvenilir mi?

VPN Kullanmak Güvenli mi?

Kullanıcının cihazını VPN sunucusuna bağlayan VPN, internet trafiğini VPN sağlayıcısının sunduğu tünel üzerinden geçirerek çalışır. Bu, tarama bilgilerini gizler ve kötü niyetli kişilerin, kullanıcının çevrim içi etkinliğini izlemesini çok daha zor hâle getirir.

Herkese açık Wi-Fi ağlarına bağlandığınızda aktiviteleriniz izlenebilir. VPN sağlayıcısının kullandığı şifreleme teknolojisi ise herkese açık Wi-Fi ağlarında bile güvenli bir internet bağlantısı elde edilmesini sağlar.

Sonuç olarak VPN kullanmak güvenlidir ancak burada dikkat edilmesi gereken kısım VPN yazılımı seçimidir. Bazı hizmetler çok sayıda reklam içerebiliyor, kayıt tutabiliyor ve özellik bakımından zayıf olabiliyor. Tercih edeceğiniz hizmetin kayıt tutmadığından ve güçlü şifreleme teknolojilerini desteklediğinden emin olmalısınız.

Ayrıca günümüzde bazı VPN programları kötü amaçlı siteleri engelleme, çok faktörlü kimlik doğrulaması, özel DNS ve kill switch gibi kullanımı daha güvenli hâle getiren önemli özellikler içeriyor.

Örneğin kill switch özelliği, VPN bağlantısı kesildiği anda internet ile iletişim kurulmamasını sağlıyor. Böylece gerçek IP adresinizin ortaya çıkmasının önüne geçiliyor. Bu sebeplerden ötürü kullanacağınız VPN'in özelliklerine de dikkat etmelisiniz.

VPN Kullanmanın Avantajları Neler?