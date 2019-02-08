Opera VPN Mobil (Android) Nasıl İndirilir ve Ayarları Nasıl Yapılır?

Opera VPN indirmek için Opera VPN APK bağlantısına ihtiyacınız yok! Opera VPN’i Android telefonunuzda kullanmak için tek yapmanız gereken; Android için Opera tarayıcısı indirmek. Ücretsiz, sınırsız, hızlı bağlantı sunması ve kayıt tutmasıyla en iyi VPN programları/uygulamaları arasına giren Opera VPN nasıl indirilir, Opera VPN mobilde (Android) nasıl kullanılır? adım adım anlatıyoruz.

Opera VPN Nedir?

VPN programları/uygulamaları, engelli/yasaklı sitelere giriş yapmamızı (erişmemizi) sağlamakla kalmayıp, Türkiye’de hizmet vermeyen servisleri kullanmamızı, mobil oyunları indirmemizi sağlayan, herkese açık WiFi noktalarında gizliliğimizi koruyor. Hem bilgisayar hem de mobilde kullanılabilir onlarca güvenli VPN programı/uygulaması mevcut ancak içlerinden biri tamamıyla ücretsiz, sınırsız bant genişliği sunuyor, kayıt tutmuyor ve giriş yapmayı zorunlu kılmıyor: Opera VPN. Opera VPN, diğer ücretsiz VPN hizmetlerinin aksine üyelik gerektirmiyor, istediğiniz bir ülkeden bağlanmanıza izin veriyor ve data kullanımını sınırlandırmıyor.

Opera VPN İndir:

Opera VPN’in diğer bir güzel yanı da; ayrı bir program/uygulama olarak indirilmemesi. VPN, Opera tarayıcıya dahil edilmiş. VPN’i kullanmak istediğinizde ayarlardan açık konuma getirmeniz yeterli oluyor.

Opera VPN Açma:

Opera VPN mobil, şu an için sadece Android telefon kullanıcıları tarafından kullanılıyor. Android için Opera tarayıcıyı indirdikten sonra VPN’i açmak için yapmanız gereken; alt sağ köşeden Opera simgesine ardından Ayarlar’a dokunmak. Ayarlar menüsünde VPN’i açık konuma getirdiğinizde VPN bağlantısı etkinleştirilmiş oluyor. Bu noktada Opera’nın varsayılan olarak VPN bağlantısını sadece gizli sekmelerde dolaşırken aktif ettiğini belirtmekte fayda var. "VPN’i Sadece Özel Sekmelerde Kullan" seçeneğini kapatmanız gerekiyor.

Opera VPN Ayarları:

Opera VPN, diğer VPN servislerinden farklı olarak ülke bazlı sunucular karşınıza çıkarmıyor. Avrupa, Amerika ve Asya seçeneklerinin yanında Optimum seçeneği var ki; varsayılan olarak bu seçenek aktif. Hızdan memnun kalmadığınız vakit veya bölge bazlı özel bir uygulama, program, servis kullanacağınız vakit bölge seçimi yapmanızı öneririm. Bu arada VPN bağlantısının aktif olduğunu tarayıcının adres çubuğundaki mavi VPN simgesinden kolayca anlayabilirsiniz. VPN bağlantısı etkinken ne kadar veri tükettiğinizi de Ayarlar - VPN'e dokunarak en üstten görebiliyorsunuz.

Opera VPN mobilde ilk olarak Android telefon kullanıcılarına açıldı ve Opera Beta tarayıcıda kullanılabiliyor. Opera, Opera Mini tarayıcı yüklüyse şu anda VPN seçeneğini görememeniz normal. Öte yandan iPhone kullanıcıları için Opera tarayıcıya VPN’in dahil edilip edilmeyeceği konusunda Opera tarafından bir açıklama yapılmadı.