Microsoft Edge'de VPN Özelliği Nasıl Açılır?

Microsoft Edge VPN açma işleminin çok pratik bir şekilde yapılabilmesine imkân tanıyor. Popüler web tarayıcısında yerleşik VPN özelliği yalnızca birkaç saniye içerisinde etkin hâle getirilebiliyor.

Microsoft, 2023 yılında Edge tarayıcısına VPN özelliğini dahil etti. Kullanıcıların VPN programı indirmesine gerek bırakmayan bu özellik için "Siteleri seç", "En iyi duruma getirilmiş" ve "Tüm siteler" olmak üzere üç farklı seçenek mevcut.

"Siteleri Seç" özelliği, özel "VPN Kullan" listesindeki bir web sitesini ziyaret ettiğinizde VPN'i otomatik olarak açıyor ve diğer tüm trafiği Güvenli Ağ dışına yönlendirerek VPN verilerini koruyor.

"En iyi duruma getirilmiş" özelliği, VPN'i genel Wi-Fi ya da güvenli olmayan ağlar kullanılırken veya geçerli bir sertifikası (HTTP) olmayan bir web sitesi ziyaret edilirken trafiği otomatik olarak korur. Ayrıca medya akışını ve video içeriğini Güvenli Ağ dışına yönlendirir.

"Tüm Siteler" ise VPN'i medya akışı ve video içeriği dahil olmak üzere tüm trafik için kullanır ancak bu seçenek aylık ücretsiz VPN verisinin daha hızlı şekilde tükenmesine neden olabilir. Peki, Microsoft Edge'de VPN nasıl açılır?

Microsoft Edge'de VPN Açma Adımları

Microsoft Edge tarayıcısını açın.

tarayıcısını açın. Sağ üst köşedeki üç nokta simgesine tıklayın.

Açılan pencereden "Ayarlar" menüsüne girin.

Sol kısımdan "Gizlilik, arama ve hizmetler" sekmesini açın.

"Microsoft Edge Güvenli Ağı" özelliğini etkinleştirin.

"Siteleri seç", "En iyi duruma getirilmiş" ve "Tüm siteler" seçeneklerinden birini seçin.

VPN özelliği aktif hâle gelecektir.

Microsoft Edge'de VPN özelliğinin sadece belirli web sitelerde çalışmasını veya çalışmamasını sağlayabilirsiniz. Bunun için "Gizlilik, arama ve hizmetler" sekmesindeki "Güvenli Ağ sitelerini yönet" seçeneğine tıklayın.

"Seçtiğiniz siteler için her zaman Güvenli Ağ kullanın" veya "Bu siteler için Hiçbir Zaman Güvenli Ağ kullanma" yazısının yanındaki "Bir site ekle" butonuna basın web sitesi ekleyin.

Microsoft Edge'de VPN Kapatma Adımları

Microsoft Edge tarayıcısını açın.

Sağ üst köşedeki kalp simgesine tıklayın.

VPN özelliğini devre dışı bırakın.

Microsoft Edge'de VPN özelliği nasıl kapatılır sorusunun yanıtını merak eden kişiler için yukarıda uygulanması gereken adımları sıraladık. Bu özelliği devre dışı bırakmak için bir yöntem daha bulunuyor.

İkinci yöntemde ilk olarak tarayıcıdaki üç nokta simgesine tıklayıp ayarlar menüsüne girmeniz gerekiyor. "Gizlilik, arama ve hizmetler" sekmesini açın ve ardından "Microsoft Edge Güvenli Ağı" özelliğini kapatın.

Bu iki farklı yöntemden birini uyguladığınız takdirde VPN özelliği kapatılacaktır. Microsoft tarafından sunulan web tarayıcısındaki yerleşik ücretsiz VPN'in sınırsız olmadığını belirtelim.

Microsoft Edge tarafından sunulan VPN özelliğini beğendiniz mi? Söz konusu özellik ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.