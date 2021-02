Workout With Me, kişiselleştirilebilir sağlık ve fitness uygulaması olarak Android platformunda yerini alıyor. Diğer egzersiz, spor yapma uygulamalarının aksine kendi programlarınızı oluşturup arkadaşlarınızı davet edebiliyorsunuz. Sporu alışkanlık haline getirmekte zorlanıyorsanız, arkadaşlarınızla birlikte özel programlar oluşturup motivasyonunuzu sağlamanıza yardımcı olan bu uygulamayı denemelisiniz.

Workout With Me İndir

Spor salonuna gitmeden evde spor yapmak isteyenler için birçok mobil uygulama mevcut. Vücudun belli bölgelerini çalıştıran, aletli-aletsiz rehberli ve videolu egzersizler içeren harika ve de ücretsiz sağlık uygulamalarından farklı bir uygulama Workout With Me. Workout With Me’de hazır spor hareketleri yok; kendi sanal egzersiz programlarınızı oluşturup sizinle birlikte spor yapabilecek kişileri davet ediyorsunuz.

Egzersizleri programlayabiliyor, bitiş tarihinde veya grubunuzdaki üyelerden biri antrenmanı tamamladıklarında bildirim alabiliyorsunuz. Takvim üzerinden günlük aktivitenizi takip ediyor, kişilerinizle karşılaştırmasını yapıyor, rekabete giriyorsunuz. Bu noktada Workout With Me’nin düzenli spor yapmaya bahane bulanlar için bir motivasyon aracı olduğunu söylemek mümkün. Motive demişken uygulama serinizi devam ettirmeniz için sizi motive etmek adına eklediğiniz her antrenman türü için bir dizi istatistik sunuyor.

Uygulama ücretsiz, reklam veya satın alım olmadan kullanabiliyorsunuz. Google ile hesap oluşturmanız zorunlu.