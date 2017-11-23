World War Heroes, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz zevkli bir FPS oyunu olarak dikkat çekiyor. Aksiyon ve macera dolu sahnelerin yer aldığı oyunda rakiplerinizle kıyasıya mücadele ediyorsunuz.

2. Dünya Savaşı'nı günümüze taşıyan bir mobil oyun olan World War Heroes, birbirinden farklı oyun modlarıyla dikkat çekiyor. Şiddetli savaşların gerçekleştiği oyunda 57 benzersiz silah türü yer alıyor. Tabancalardan taarruz tüfeklerine, keskin nişancı silahlarından makinalı tüfeklere kadar pek çok türden silahı kullanabileceğiniz oyunda dikkatli olmanız gerekiyor. Rakiplerinizi alt etmeli ve efsanevi dünya savaşını yeniden canlandırıyorsunuz. Kendi karakterinizi oluşturabileceğiniz oyunda farklı türden araçları da kontrol edebiliyorsunuz. Günlük ödülleri de toplayabileceğiniz oyunda 5 özel mod yer alıyor. Multiplayer modunda 5'e 5 mücadele yapabileceğiniz oyunda kendi takımınızı kurabiliyorsunuz. Gerçek zamanlı bir oyun olmasına rağmen az mobil veri harcayan World War Heroes, aradığınızı tam olarak karşılayan bir oyun diyebilirim.

Aksiyon ve macera oyunu sevenlerin mutlaka denemesi gereken World War Heroes, savaşa doymanızı da sağlıyor. Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz World War Heroes, mutlaka telefonlarınızda olması gereken bir oyun diyebilirim. Yüksek kaliteli grafikleri ve harika özel efektleriyle de ön plana çıkan World War Heroes, sizleri bekliyor.

World War Heroes oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.