Wysker, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda kullanabileceğiniz bir alışveri uyguaması olarak karşımıza çıkıyor.

Trend ürünleri takip edebileceğiniz ve gündemden geri kalmayacağınız bir uygulama olma özelliği taşıyan Wysker, farklı yapısı ve kurgusuyla dikkat çekiyor. Uygulamada tıpkı sosyal medya hesabınızda gezer gibi ürünler arasında geçiş yapıyor ve beğendiğiniz ürünleri anında satın alabiliyorsunuz. Favori markalarınızı ve ürünlerinizi kayıt altına alarak takip edebileceğiniz uygulamada güncel trendleri keşfedebiliyorsunuz. Kolay kullanımıyla da ön plana çıkan uygulamada basit ve sade bir arayüz alıyor. Her gün güncellenen uygulamada akıllı bir alışveriş deneyimi yaşayabiliyorsunuz. Geleneksel alışveriş uygulamalarından sıkılanlar için birebir olan Wysker, özellikle kızları yakından ilgilendiriyor.

Wysker uygulamasını Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.