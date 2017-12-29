Android işletim sistemli tablet ve akıllı telefonlarda oynanabilen Zombie Show mobil oyunu, insanlığı bekleyen muhtemel bir tehlikeye karşı ipuçları barındıran heyecan dolu bir aksiyon oyunudur.

Zombie Show mobil oyununda senaryo ciddi anlamda ön plana çıkıyor. 21’inci yüzyılın başlarında televizyonlar yalnızca magazin yayınları, şarkı yarışmaları ve reality şovları yayınlamaktadır ve insanlar bu programların esiri ve bağımlısı olmuşlardır.

İnsanlığın bu boş programlarla beyinlerini doldurması insanlığın sonunu çok geçmeden getirecektir. Doğu Avrupa’da insanların çoğu dağılmaya başlamıştır bile. 2036 yılına gelindiğinde iyice agresifleşen insanlar sokaklardaki masum hayvanları öldürmeye başlamış ve insanlar zombi haline gelmeye başlamışlardır.

Dünyanın en zeki insanları bir araya gelerek bir aydın grubu kurmuşlar ve bu duruma çare aramaya başlamışlardır. Sonunda insanların nasıl ki televizyon programlarından bozulmaya başladıysa yine o şekilde tedavi olabileceğini düşündüler. Yani insanları aydınlatmak için karşı bir televizyon şovu hazırlandı.

Sanal gerçeklik gözlükleriyle desteklenen Zombie Show mobil oyununda tam bir görsel şölen yaşayacaksınız. Ayrıca oyunu Android TV’lerde de oyunu oynayabileceksiniz. Keyifle oynayacağınız Zombie Show mobil oyunu Google Play Store’da ücretsiz indirebilir.