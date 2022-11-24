İnsanlar sürekli olarak iletişim kurmak zorundadır. Bu durum en temel ihtiyaçlar arasında yer almaktadır ve günümüzde teknoloji sürekli gelişmektedir. Fakat, bir nokta var ki oda bazı iletişim araçlarının halen devam etmesi. Bu araçlardan biri de radyolardır.

Burada radyoların nasıl halen kullanıldığını düşünebilirsiniz. Ancak, radyolar sadece biraz evrim geçirmiş durumda ve podcast olarak devam ediyor. Öyle ki birçok podcast dinleme platformu çıkmış durumda.

Daha önce en iyi podcast dinleme platformlarını sizler için anlatmıştık. Buradan yola çıkarak, mutlaka takip edilmesi gereken podcast kanallarını sizler için anlatmaya karar verdik. Peki, takip edilmesi gereken podcast kanalları neler? Gelin, birlikte bakalım.

Takip Edilmesi Gereken En İyi Podcast Kanalları

Gelecek Bilimde

Evrim Ağacı

Popular Science

Her Şeyin Psikolojisi

Bu İnsanlar Neden Böyle?

Kaspersky ile Güvenlik Sohbetleri

Rayka Kumru ile Seks-Pozitif ebeveynlik

Savaş Tarihi Podcast

Listening Time

Fularsız Entellik

Yalansavar

t cetveli

Reddit Zone

UÇAKTAKİ ATEİST

Diamond Tema Arşivi

Birçok konuda bilim podcastleri yapan Gelecek Bilimde, aynı zamanda birçok bilim insanını da kendi kanallarında davet etmekte ve ilgi çekici bilimsel konularda yayınlar yapmaktadırlar.

Türkiye’nin en çok konuşulan bilim kanallarından olan Evrim Ağacı aynı zamanda yayınladığı konuları podcast olarak yayınlamaktadır.

Dünyanın en çok bilinen bilim iletişim platformlarından biride Popular Science’dır. Birçok konuda podcast düzenleyen kanal mutlaka takip edilmesi gereken podcast kanalları arasında yerini almakta.

Psikoloji bilimi insanoğlunun en çok merak duyduğu konular arasında yer almaktadır. Bu talep karşısında kimi psikologlar podcast serileri çıkarmaktadır. Psikoloji gerçekten bilim mi? Gibi sorulara merak ediyorsanız. Psk. Cevdet Acarsoy’un hazırladığı Podcast serisine göz atabilirsiniz.

Gelgelelim insanların bir şeyleri neden yaptığı konusuna. Eğer insan davranışlarına meraklıysanız, sosyal psikolog olan Sinan Alper’in podcast serisine bir göz atabilirsiniz.

Siber güvenlik konusunda bir numara olan Kaspersky Antivirüs programının bir podcast kanalı olduğunu biliyor muydunuz? Siber tehditlerden tutun VPN nedir? Sorusuna kadar birçok soruyu cevapladıkları podcast serisi oldukça yararlı duruyor.

Cinsel sağlık hakkında bilgi almak istiyorsanız uğrayacağınız ilk kanallardan biri de Rayka Kumru’nun podcast serisidir.

Kore savaşından tutun birçok savaş ve benzer konuları işleyen kanal tarih severlerin uğraması gereken podcast kanalları arasında yer almaktadır.

İngilizce hakkında birçok içerik yazdık. Hatta, İngilizce dinleme nasıl yapılır? Adlı bir yazı bile yazmıştık. Temel seviyede İngilizce dinleme yapmak isteyenlerin uğrak noktası olan podcast kanalı dinleme yapmak için en çok önerilen kanallar arasında yer almaktadır.

Türkiye Psikiyatri Derneğinin psikoloji bilimi ve çok daha fazlası hakkında uzman kişiler tarafından oluşan bir ekip ile insanları bilgilendirmeyi amaçlamaktadır.

Birbirinden ilginç birçok konuyu inceleyen kanal aynı zamanda birçok kişi tarafından takip edilmekte ve sevilmektedir

Günümüzde bulunan safsatalar ve yalan haberler hakkında bilgi almak istiyorsanız. Hiç şüphesiz uğrayacağınız podcast kanalları arasında yer alan Yalansavar uzun zamandır podcast ve video yayınlamaktadır.

Yalan haber avcısı olarakta bilinen Teyit, birçok kişi tarafından doğru bilgiye ulaşmak için kullanılmaktadır.

Klinik psikolog olan Beyhan Budak hem video olarak hem podcast olarak insanları bilgilendirmektedir. Psikoloji konusunda insanların ne yapmaları hakkında bilimsel tavsiyeler vermektedir.

Birçok yayıncının bulunduğu podcast kanalı aynı zamanda boş zamanlarınızda vakit öldürmek için birebir bir podcast kanalıdır.

Felsefi ve dini konularda yayın yapan ve meraklıları için ara ara tarih konusunda da bilgilendirme yapan kanal. Takip edilmesi gereken podcast kanalları arasında yer almaktadır.

Felsefi konularda yayın yapan ve ara ara podcast yapan Diamond Tema, internet üzerinde birçok kişi tarafından takip edilmekte ve podcast serileri dinlenmektedir.

Bu içeriğimizde en iyi podcast kanallarını sizler için derledik. Peki, siz bu listede hangi kanalların olmasını isterdiniz? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın.