Mutlaka Takip Edilmesi Gereken Podcast Kanalları
Takip etmeniz gereken podcast kanallarını sizler için listeledik. Önerilen podcast kanallarında hangi kanallar var? Detaylar yazımızda.
İnsanlar sürekli olarak iletişim kurmak zorundadır. Bu durum en temel ihtiyaçlar arasında yer almaktadır ve günümüzde teknoloji sürekli gelişmektedir. Fakat, bir nokta var ki oda bazı iletişim araçlarının halen devam etmesi. Bu araçlardan biri de radyolardır.
Burada radyoların nasıl halen kullanıldığını düşünebilirsiniz. Ancak, radyolar sadece biraz evrim geçirmiş durumda ve podcast olarak devam ediyor. Öyle ki birçok podcast dinleme platformu çıkmış durumda.
Daha önce en iyi podcast dinleme platformlarını sizler için anlatmıştık. Buradan yola çıkarak, mutlaka takip edilmesi gereken podcast kanallarını sizler için anlatmaya karar verdik. Peki, takip edilmesi gereken podcast kanalları neler? Gelin, birlikte bakalım.
Takip Edilmesi Gereken En İyi Podcast Kanalları
- Gelecek Bilimde
- Evrim Ağacı
- Popular Science
- Her Şeyin Psikolojisi
- Bu İnsanlar Neden Böyle?
- Kaspersky ile Güvenlik Sohbetleri
- Rayka Kumru ile Seks-Pozitif ebeveynlik
- Savaş Tarihi Podcast
- Listening Time
- Fularsız Entellik
- Yalansavar
- t cetveli
- Reddit Zone
- UÇAKTAKİ ATEİST
- Diamond Tema Arşivi
Gelecek Bilimde
Birçok konuda bilim podcastleri yapan Gelecek Bilimde, aynı zamanda birçok bilim insanını da kendi kanallarında davet etmekte ve ilgi çekici bilimsel konularda yayınlar yapmaktadırlar.
Evrim Ağacı
Türkiye’nin en çok konuşulan bilim kanallarından olan Evrim Ağacı aynı zamanda yayınladığı konuları podcast olarak yayınlamaktadır.
Popular Science
Dünyanın en çok bilinen bilim iletişim platformlarından biride Popular Science’dır. Birçok konuda podcast düzenleyen kanal mutlaka takip edilmesi gereken podcast kanalları arasında yerini almakta.
Podcast Nedir? Podcast Nasıl Dinlenir?
Podcast, kısaca anlatmak gerekirse çeşitli konuları ele alan ve farklı konseptlerde düzenlenebilen sesli kayıtlardır diyebiliriz. Yani podcast nedir sorusunun en iyi cevabı "sesli bloglama" olacaktır.
Her Şeyin Psikolojisi
Psikoloji bilimi insanoğlunun en çok merak duyduğu konular arasında yer almaktadır. Bu talep karşısında kimi psikologlar podcast serileri çıkarmaktadır. Psikoloji gerçekten bilim mi? Gibi sorulara merak ediyorsanız. Psk. Cevdet Acarsoy’un hazırladığı Podcast serisine göz atabilirsiniz.
Bu İnsanlar Neden Böyle?
Gelgelelim insanların bir şeyleri neden yaptığı konusuna. Eğer insan davranışlarına meraklıysanız, sosyal psikolog olan Sinan Alper’in podcast serisine bir göz atabilirsiniz.
Kaspersky ile Güvenlik Sohbetleri
Siber güvenlik konusunda bir numara olan Kaspersky Antivirüs programının bir podcast kanalı olduğunu biliyor muydunuz? Siber tehditlerden tutun VPN nedir? Sorusuna kadar birçok soruyu cevapladıkları podcast serisi oldukça yararlı duruyor.
Rayka Kumru ile Seks-Pozitif ebeveynlik
Cinsel sağlık hakkında bilgi almak istiyorsanız uğrayacağınız ilk kanallardan biri de Rayka Kumru’nun podcast serisidir.
Spotify Şarkı/Podcast Yükleme Nasıl Yapılır?
Milyonlarca müzik ve podcast dinlemeyi seven kullanıcıların buluştuğu Spotify birçok rakibi olmasına rağmen en popüler platformlar arasında yerini üst sıralarda tutuyor.
Savaş Tarihi Podcast
Kore savaşından tutun birçok savaş ve benzer konuları işleyen kanal tarih severlerin uğraması gereken podcast kanalları arasında yer almaktadır.
Listening Time
İngilizce hakkında birçok içerik yazdık. Hatta, İngilizce dinleme nasıl yapılır? Adlı bir yazı bile yazmıştık. Temel seviyede İngilizce dinleme yapmak isteyenlerin uğrak noktası olan podcast kanalı dinleme yapmak için en çok önerilen kanallar arasında yer almaktadır.
Psikiyatriden Gündeme
Türkiye Psikiyatri Derneğinin psikoloji bilimi ve çok daha fazlası hakkında uzman kişiler tarafından oluşan bir ekip ile insanları bilgilendirmeyi amaçlamaktadır.
YouTube’dan Oynatma Listesi Nasıl İndirilir?
Henüz internetin dünyada yeni yeni ortaya çıktığı yıllarda 21. yüzyılın başında hayatımıza giren YouTube, 2 milyara yakın aktif kullanıcıya sahip.
Fularsız Entellik
Birbirinden ilginç birçok konuyu inceleyen kanal aynı zamanda birçok kişi tarafından takip edilmekte ve sevilmektedir
Yalansavar
Günümüzde bulunan safsatalar ve yalan haberler hakkında bilgi almak istiyorsanız. Hiç şüphesiz uğrayacağınız podcast kanalları arasında yer alan Yalansavar uzun zamandır podcast ve video yayınlamaktadır.
t cetveli
Yalan haber avcısı olarakta bilinen Teyit, birçok kişi tarafından doğru bilgiye ulaşmak için kullanılmaktadır.
Beyhan Budak
Klinik psikolog olan Beyhan Budak hem video olarak hem podcast olarak insanları bilgilendirmektedir. Psikoloji konusunda insanların ne yapmaları hakkında bilimsel tavsiyeler vermektedir.
Reddit Zone
Birçok yayıncının bulunduğu podcast kanalı aynı zamanda boş zamanlarınızda vakit öldürmek için birebir bir podcast kanalıdır.
Spotify Dinleme Geçmişi Nasıl Görüntülenir ve Silinir?
İçerisinde milyonlarca müzik ve podcast barındıran Spotify, her geçen gün daha da popüler hale gelmekte. Müzik ve podcast'in paylaşıldığı platformda binlerce sanatçı, eğitmen milyonlarca şarkı ve podcast bulunuyor.
UÇAKTAKİ ATEİST
Felsefi ve dini konularda yayın yapan ve meraklıları için ara ara tarih konusunda da bilgilendirme yapan kanal. Takip edilmesi gereken podcast kanalları arasında yer almaktadır.
Diamond Tema Arşivi
Felsefi konularda yayın yapan ve ara ara podcast yapan Diamond Tema, internet üzerinde birçok kişi tarafından takip edilmekte ve podcast serileri dinlenmektedir.
Ufkunuzu Açacak Takip Edilmesi Gereken YouTube Kanalları
2005 Yılında hayatımıza giren YouTube, ilerleyen yıllarda milyonlarca kullanıcının uğrak noktası oldu. Binlerce YouTube kanalı arasında en iyi YouTube kanallarını bulmak bir süre sonra oldukça zorlaşmakta ve insanların karşısına genellikle reklamı olan veya çok popülerler olan YouTube kanalları çıkmakta.
Bu içeriğimizde en iyi podcast kanallarını sizler için derledik. Peki, siz bu listede hangi kanalların olmasını isterdiniz? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın.
YORUMLAR