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Auslogics Disk Defrag
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Auslogics Disk Defrag

7.1.5.0
Auslogics Disk Defrag İndir Hemen İndir

8.43 MB
Editör Puanı: 5/5
5

26 Kullanıcı: 4.6/5

4.6
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Auslogics Disk Defrag Analiz
Auslogics Disk Defrag Birleştirme

Disk Birim Birleştirici

Özgür Çınardalı Son güncelleme 18 dakika önce

Auslogics Disk Defrag FAT 16, FAT 32 ve NTFS dosyalama sistemlerini kullanan sabit disklerin birimlerini birleştirebilen ücretsiz, hızlı ve işlevsel bir program.

Kullanıcı dostu arayüzü ile kolayca kullanılabilen bir uygulama olan ve Windows içerisinde gelen disk birleştiricisinden hissedilir derecede hızlı çalışan Auslogics Disk Defrag, XP, Vista ve 7 gibi tüm güncel Windows sürümlerini destekliyor.

Diski birleştirme sırasında ve sonrasında detaylı bilgi veren ve rapor sunan bu güçlü program işletim sisteminin ve uygulamaların çalışmasında performans artışı sağlıyor. Geliştirilmeye devam eden programın bellek kullanımı da en aza indirilmiş durumda.

Yenilenen sürümler ile birlikte birleştirme algoritması @ oranında geliştirilmiş ve işlem hızı arttırılmış bulunuyor. Ayrıca birleştirme işleminden önce temporary (geçici) dosyaların kaldırılması ve kaynak kullanımını ayarlama (low, normal, high), günlük basit ve hızlı disk birleştirme işlemleri için "Defrag" veya tam disk birleştirme gerçekleştirmek için "Defrag & Optimize" seçeneklerinden birini seçme, ileri tarihli birleştirme işlemleri atama, boş alan ayırma ve kullanılan dosyaların devamlılığını oluşturma gibi birçok gelişmiş özellik ve yeni seçenekler programa eklenmiş durumda.

Auslogics Disk Defrag yenilenen özellikleri ile ayrıca yeni raporlama özellikleri, dosya isim ve uzantı detayı, arkaplanda birleştirme işlemi yapabilme, Windows Gezgini entegrasyonu vb. diğer birçok geliştirme ile karşımızda.

Bu program en iyi ücretsiz Windows programları listesinde yer almaktadır.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
Türkçe İngilizce
Geçen Hafta / Toplam:
107 / 168,276
İşletim Sistemi:
Win8/Win7/Vista/WinXP/Win10/Win8.1
Üretici:
Auslogics Software

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