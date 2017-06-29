Bing uygulaması ile iOS işletim sistemli cihazlarınızdan internet üzerinde kolayca aramalar yapabilirsiniz.

Bing uygulaması ile iOS işletim sistemli cihazlarınızdan internet üzerinde kolayca aramalar yapabilirsiniz.

Microsoft’un arama motoru Bing, yıllardır kendini yenileyerek kullanıcılarına hizmet veriyor. Google’ın sunduğu temel özellikleri karşılayan Bing, alternatif olarak kullanılabilecek arama motorları arasında yer alıyor. Haritalar, şehir rehberi, görseller, videolar gibi kategorilerde arama yapabileceğiniz ve aradığınız içeriklere kolaylıkla ulaşabileceğiniz uygulamada sadece yazılı değil, sesli olarak da arama yapabiliyorsunuz.

Yakınımda adıyla etrafınızdaki restoranlar, ilgi çekici yerler, benzin istasyonları ve daha fazlasını sizlere sunan Bing, aynı zamanda çeşitli teklifler, indirimler ve kuponlara da ulaşabileceğiniz Fırsatlar bölümünü de sunuyor. Seçili büyük perakendecilerdeki ürünleri karşılaştırabileceğiniz dahili bir barkod tarayıcı da bulunduran uygulamada satın alma işlemini de kolaylıkla gerçekleştirebilirsiniz. Eğer siz de Bing uygulamasını denemek isterseniz, iPhone ve iPad cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

Uygulama özellikleri